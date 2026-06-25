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V Gaderskej doline vznikne environmentálne vzdelávacie centrum
Horáreň Žihľavná získal NP delimitáciou od štátneho podniku Lesy SR v roku 2022 a má výhodnú polohu v ústí turisticky najnavštevovanejšej doliny Veľkej Fatry.
Autor TASR
Martin 25. júna (TASR) - Správa Národného parku (NP) Veľká Fatra premení starú horáreň Žihľavná v Gaderskej doline na moderné centrum envirovzdelávania. TASR o tom vo štvrtok informoval PR manažér Správy NP Veľká Fatra Silver Jurtinus. Investíciu za dva a pol milióna eur zrealizujú vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci podpory udržateľného cestovného ruchu a posilňovania biodiverzity v chránených územiach, pričom hotová by mala byť v máji 2028.
Horáreň Žihľavná získal NP delimitáciou od štátneho podniku Lesy SR v roku 2022 a má výhodnú polohu v ústí turisticky najnavštevovanejšej doliny Veľkej Fatry. „Je to ideálne miesto na vybudovanie návštevníckeho centra a centra envirovzdelávania národného parku, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov. Veríme, že jeho návšteva bude zážitkom stimulujúcim túžbu spoznávať prírodu Veľkej Fatry,“ uviedla Katarína Belešová, poverená riadením Správy NP Veľká Fatra.
Návštevnícke centrum bude poskytovať praktické informácie o prírode národného parku pre rôzne cieľové skupiny, informácie o možnostiach pohybu po turistických trasách s využitím rôznych audiovizuálnych techník a 3D modelu územia. Bude tiež poskytovať sprievodcovské služby, prednášky i pohodlné posedenie. Na poschodí bude zázemie pre zamestnancov obsluhujúcich návštevnícke centrum.
Centrum ekovýchovy poskytne priestor na školenia a workshopy pre približne 50 ľudí. Autorom architektonického návrhu je Peter Podoba. „Cieľom bolo vytvoriť v srdci Gaderskej doliny architektúru, ktorá nekričí, ale načúva prírode. Hmotovo-priestorový koncept ekovzdelávacieho centra je zámerne navrhnutý tak, aby nekonkuroval dychberúcim výhľadom. Vďaka neutrálnym tvarom a živej zatrávnenej streche budova dokonale splýva s prostredím,“ poznamenal Podoba.
Horáreň Žihľavná získal NP delimitáciou od štátneho podniku Lesy SR v roku 2022 a má výhodnú polohu v ústí turisticky najnavštevovanejšej doliny Veľkej Fatry. „Je to ideálne miesto na vybudovanie návštevníckeho centra a centra envirovzdelávania národného parku, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov. Veríme, že jeho návšteva bude zážitkom stimulujúcim túžbu spoznávať prírodu Veľkej Fatry,“ uviedla Katarína Belešová, poverená riadením Správy NP Veľká Fatra.
Návštevnícke centrum bude poskytovať praktické informácie o prírode národného parku pre rôzne cieľové skupiny, informácie o možnostiach pohybu po turistických trasách s využitím rôznych audiovizuálnych techník a 3D modelu územia. Bude tiež poskytovať sprievodcovské služby, prednášky i pohodlné posedenie. Na poschodí bude zázemie pre zamestnancov obsluhujúcich návštevnícke centrum.
Centrum ekovýchovy poskytne priestor na školenia a workshopy pre približne 50 ľudí. Autorom architektonického návrhu je Peter Podoba. „Cieľom bolo vytvoriť v srdci Gaderskej doliny architektúru, ktorá nekričí, ale načúva prírode. Hmotovo-priestorový koncept ekovzdelávacieho centra je zámerne navrhnutý tak, aby nekonkuroval dychberúcim výhľadom. Vďaka neutrálnym tvarom a živej zatrávnenej streche budova dokonale splýva s prostredím,“ poznamenal Podoba.