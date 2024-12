V Galante by mohol vzniknúť nový cintorín

Galanta 10. decembra (TASR) - Južne od starého cintorína nachádzajúceho sa v galantskej mestskej časti Hody by mohol vzniknúť nový cintorín. Mesto Galanta predložilo zámer do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Hlavným účelom návrhu je vytvoriť priestor na pochovávanie so stavebnými objektami potrebnými pre prevádzku cintorína. V pohrebisku sú navrhnuté plochy pre rôzne formy pochovávania - radové hroby, rozptylová lúka, urnové hroby a kolumbáriá," priblížilo mesto v predloženom zámere.



Nový cintorín by mohol byť vybudovaný severozápadne od plochy súčasného mestského cintorína. Prístupný by bol zo štátnej cesty na ulici Hodská. Z juhovýchodnej strany je železnica. "Severne sa nachádza starý cintorín mestskej časti Hody. V súčasnosti je pozemok využívaný na poľnohospodárske účely," doplnila samospráva. Pozemok, na ktorom by mohol vzniknúť nový cintorín, je aktuálne majetkom Slovenského pozemkového fondu. Parkovisko s kapacitou 99 miest je plánované na pozemku, ktorý je majetkom mesta Galanta.



V lokalite sú navrhnuté štyri plochy pre umiestnenie celkovo 3297 radových hrobov. Navrhovaných je tiež 5160 miest na uloženie urien v rámci kolumbárií. Dom smútku by mohol byť umiestnený v nadväznosti na ochranné pásmo železnice 60 metrov od osi železničnej dráhy. Rozptylovú lúku a radové hroby by mohlo spojiť menšie námestie so zvonicou.



Zámer činnosti je pripravený s cieľom následného vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre navrhovanú činnosť v zmysle stavebného zákona. Jednotlivé stavebné objekty budú riešené v samostatnej projektovej dokumentácii. Celkové náklady budú bližšie špecifikované v ďalších stupňoch povoľovania. Plánovaný začiatok výstavby je počas štvrtého kvartálu 2026.