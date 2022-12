V Galante chcú prvú etapu športového parku začať stavať v roku 2023

Galanta 22. decembra (TASR) – Mesto Galanta víta projekt výstavby rozsiahleho Sport Parku International, ktorý plánuje v extraviláne realizovať v troch etapách súkromný investor. Primátor Peter Kolek absolvoval v stredu (21.12.) rokovanie, na ktorom zástupcovia rovnomennej akciovej spoločnosti potvrdili svoj záujem začať s prípravou prvej etapy - výstavby futbalových ihrísk, už na začiatku roku 2023. Celkové náklady má vypočítané v súčasnosti na 250 miliónov eur. Informoval o tom TASR.



Rokovania so spoločnosťou obnovilo mesto po štyroch rokoch. Predchádzajúce vedenie radnice uzavrelo podľa slov primátora so Sport Park International, a.s. so sídlom v Bratislave memorandum, no následne prerušilo komunikáciu. "My tento zámer vnímame ako výraznú investíciu pre mesto. Športový areál vyrastie na súkromnom pozemku, pre Galantu bude mať prínos z hľadiska nebývalého rozmachu športových príležitostí pre obyvateľov, ale aj cestovného ruchu a služieb preň, ak sa na ňom budú konať podujatia rôzneho druhu," uviedol. Zámer je v súlade s územným plánom mesta a podľa Koleka nebude mať nárok na finančný vklad zo strany samosprávy. Spoločnosť si lokalitu v tesnej nadväznosti na diaľnicu vybrala, ako doplnil, pre výhodnú polohu v blízkosti Rakúska a Maďarska.



V prvej etape chcú postaviť asi deväť ihrísk so zázemím futbalovej akadémie pre športovcov od detí po dospelých. "Majú záujem poskytnúť už o dva roky areál pre Majstrovstvá Európy vo futbale do 20 rokov," povedal primátor. Druhá etapa výstavby by sa sústredila na vytvorenie podmienok pre vodné športy, vrátane 50-metrového olympijského bazéna. "Až v tretej etape, okolo roku 2027, by mal vyrásť krytý lyžiarsky svah a biatlonové dráhy," uviedol primátor s tým, že na stretnutí mesto prisľúbilo podporu. "Nebudeme klásť žiadne prekážky," dodal. Samospráva vníma vážny úmysel realizátora, nasledujúce stretnutie sa uskutoční začiatkom roka. Spoločnosť má na ňom predstaviť modifikovaný finálny projekt. "Padlo rozhodnutie vypustiť golfové ihriská a pravdepodobne aj niečo ďalšie," doplnil Kolek.