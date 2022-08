V Galante chystajú Festival holistického zdravia Tu a teraz

Galanta 24. augusta (TASR) - Festival holistického zdravia Tu a teraz bude v piatok (26.8.) v areáli Centra sociálnych služieb (CSS) Galanta. Je vyvrcholením prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie 5P zameraného na prevenciu syndrómu vyhorenia a podporu mentálneho aj fyzického zdravia. Organizuje ho Trnavský samosprávny kraj (TTSK), občianske združenie (OZ) Navzájom lepší a Domov sociálnych služieb (DSS) v Zavare. Informovala o tom riaditeľka OZ Tatiana Pavlovičová.



"Celodenný festival upriamuje pozornosť na zdravie duše aj tela. Najmä v posledných rokoch sme svedkami, že podpora duševného zdravia je potrebná v každom veku aj profesii. Obzvlášť to platí v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Teším sa, že pozvanie do diskusií prijali Braňo Jobus, Katka Koščová i známy český psychiater a spisovateľ Max Kašparů," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Festival začne o 10.00 h. Organizátori rozdelili areál festivalu na viacero zón. V oddychovej si prídu na svoje priaznivci dobrého čaju, muzikoterapie či maľovania mandál. V zóne zdravia môžu záujemcovia absolvovať diagnostiku životných funkcií či rašelinové zábaly a masáže. Edukačná zóna predstaví koncepciu 5P a rôzne kognitívne programy. Organizátori pripravili aj detskú zónu, gastro zónu, predajné stánky výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb z Galanty.



"Po náročnom období pandémií môžeme vyjsť z virtuálneho sveta do opätovného reálneho vytvárania komunít a spolu zažiť pocit tu a teraz. Som presvedčená, že aj takto upriamime pozornosť na dôležitosť témy duševného zdravia. Okrem programu predstavíme aj inšpiratívny diár na rok 2023," uviedla Pavlovičová.



Do projektu 5P sa od roku 2019 zapojilo viac ako 1000 zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje TTSK. V budúcnosti je v pláne rozšírenie služieb postcovidovej rehabilitácie, doplnenie o programy aktívneho života.



Centrum v Galante, ktoré je zastrešené DSS Zavar, otvoril TTSK v decembri 2019. Odvtedy poskytuje starostlivosť o pacientov s novodobými diagnózami ako skleróza multiplex, svalová dystrofia alebo Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Jeho súčasťou je aj školiace stredisko pre zamestnancov v sociálnych službách.