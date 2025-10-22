< sekcia Regióny
V Galante horelo osobné vozidlo, má ísť o úmyselné zapálenie
Autor TASR
Trnava/Galanta 22. októbra (TASR) - Hasiči zasahovali v Galante v skorých ranných hodinách pri požiari osobného vozidla. Pravdepodobne išlo o úmyselné zapálenie neznámou osobou. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
„Na mieste zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Galante, ktorí požiar rýchlo zlikvidovali s použitím vysokotlakového prúdu,“ priblížili. Miesto udalosti zároveň monitorovali termovíznou kamerou.
