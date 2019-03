V Galante je druhé kolo volieb pokojné, ľudia volia v menšom počte

Do volebných miestností chodí prevažne stredná a staršia generácia.

Galanta 30. marca (TASR) – V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona.



Ako uviedol, ľudia chodia do volebných miestností priebežne, ale oveľa v menšom počte ako v prvom kole prezidentských volieb. V Galante môže pritom voliť približne 800 oprávnených voličov. Do volebných miestností chodí prevažne stredná a staršia generácia. O voličský preukaz bol záujem v piatich prípadoch a zatiaľ nikto nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny.