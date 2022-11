V Galante je novým primátorom Peter Kolek, vystriedal Petra Pašku

Galanta 25. novembra (TASR) - Po ôsmich rokoch prichádza v meste Galanta k zmene na poste primátora. Funkcie sa v piatok na slávnostnom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve ujal Peter Kolek (nezávislý). Nahradil doterajšieho primátora Petra Pašku. Sľuby zároveň zložilo 18 z 19 zvolených poslancov.



V meste bola v októbrových komunálnych voľbách pri 13.954 oprávnených voličoch účasť 37,94 percenta. Kolekovi dalo svoj hlas 2896 Galanťanov, Paškovi 2118. Zostavu mestského zastupiteľstva tvorí 13 nezávislých poslancov, štyria kandidovali za Alianciu a dvaja za Starostovia a nezávislí kandidáti. Obyvatelia zvolili štyri poslankyne a 15 poslancov.



Kolek vo svojom prvom vystúpení uviedol, že sa púšťa do práce s nádejou, aby mestu vdýchli život nových rozmerov. "Transparentnosť, konštruktívnosť, otvorenosť a odbornosť, to sú hodnoty, ktoré si ctím, vážim a budem presadzovať," uviedol.



Chce dosiahnuť, aby obyvatelia pociťovali, že majú možnosť o svojom meste rozhodovať stále, a nie len raz za štyri roky vo voľbách. "Aby sa necítili byť rozdeľovaní, ale pociťovali spolupatričnosť a mali vedomie, že ich volení zástupcovia, úradníci a inštitúcie sú tu pre nich a nie naopak, "povedal primátor. Dodal, že je dôležité pozrieť sa aj späť do minulosti, ktorú treba zhodnotiť a poučiť sa z nej, rovnako dôležité je pozerať dopredu a mať vytýčené ciele.



"Mnohé problémy v našom meste sú vážnejšie, než mali generácie pred nami," konštatoval Kolek. Platí to v oblastiach ekonomiky a hospodárenia, energetiky, dopravy, parkovania, odpadového hospodárstva, nových pracovných miest či kvality poskytovaných služieb a ďalších. Vyzval preto na spoluprácu poslanecký zbor i obyvateľov mesta. "Galanta dostane nové impulzy a inšpirácie," uviedol nový primátor.



Informoval, že svojím zastupovaním poveril Petra Závodského. Poslancom oprávneným zvolávať zasadnutia mestského zastupiteľstva je Zsolt Takáč. V pracovnej časti piatkového rokovania sa potom poslanci venovali zriadeniu komisií a ďalším organizačným bodom. Z programu rokovania vypustili bod o vyplatení náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora a presunuli ho na nasledujúce rokovanie.