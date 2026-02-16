< sekcia Regióny
V Galante nevyhoveli petícii proti ukončovaniu nájmov na Hodskej ulici
Nájomcovia v petícii požadovali aj novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) z roku 2019 o hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta.
Autor TASR
Galanta 16. februára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Galante nevyhovelo petícii nájomcov v mestských bytoch na Hodskej ulici, ktorou vyjadrili nesúhlas s ukončovaním nájmov z dôvodu uplynutia šesťročného limitu. Zastupiteľstvo argumentuje potrebou riešenia havarijného technického stavu strechy budovy.
Nájomcovia v petícii požadovali aj novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) z roku 2019 o hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta. „Požadujeme zrušenie striktného šesťročného limitu pre nájomcov, ktorí si riadne plnia povinnosti, a jeho nahradenie individuálnym posudzovaním sociálnej situácie,“ zdôraznili.
„Navrhovaná zmena VZN by mohla viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb a k zhoršeniu stavu majetku mesta,“ uvádza sa v prijatom uznesení zastupiteľstva. Primátor Galanty Peter Kolek na februárovom zasadnutí MsZ informoval, že začiatok rekonštrukcie bytového domu je plánovaný na apríl alebo máj.
"Začneme strechou, budeme pokračovať v tých úpravách, ktoré spôsobovali zatekanie," povedal primátor s tým, že rekonštrukcia strechy bude stáť približne 60.000 eur. Avizoval aj rokovania so Štátnym fondom rozvoja bývania. Vo videu na sociálnej sieti už predtým deklaroval, že rodiny s deťmi, seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím si budú môcť na základe výnimky predĺžiť zmluvu o ďalší rok.
