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V Galante odovzdali osem krajských ocenení Srdce na dlani
V kategórii koordinátor dobrovoľníkov ocenili Michaelu Ferikovú Kremlovú, ktorá rozvíja firemné dobrovoľníctvo a koordinuje pomoc rodinám v núdzi.
Autor TASR
Galanta 27. novembra (TASR) - Osem ocenení za nezištnú pomoc, angažovanosť a prácu v prospech komunít odovzdali vo štvrtok (26. 11.) v Dome kultúry v Galante v rámci krajského oceňovania Srdce na dlani 2026. Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja (DCTK) prijalo v aktuálnom ročníku 38 platných nominácií v siedmich kategóriách. TASR o tom informovala koordinátorka pre Srdce na dlani v Trnavskom kraji Katarína Boháčková.
„Srdce na dlani nie je len o odovzdávaní ocenení, ale aj o tom, aby sme si ako spoločnosť viac uvedomovali hodnotu dobrovoľníckej práce. Sme radi, že môžeme verejnosti priblížiť príbehy všetkých nominovaných a ukázať, koľko angažovaných ľudí máme v Trnavskom kraji,“ uviedla riaditeľka DCTK Zuzana Šujanová.
O laureátoch rozhodovala päťčlenná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry Trnavského kraja, Trnavskej univerzity, Nadácie Pontis a mesta Sereď. Udelila sedem ocenení v jednotlivých kategóriách a jedno mimoriadne ocenenie.
Ocenenie v kategórii dobrovoľník získal Rudolf Rokošný, ktorý sa približne 12 rokov venuje komunitnému životu v Trnave a podpore skateboardingu medzi deťmi a mládežou. Mladou dobrovoľníčkou roka sa stala Dorota Zacharová, študentka Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci, aktívna vo vzdelávaní a digitálnej bezpečnosti.
V kategórii koordinátor dobrovoľníkov ocenili Michaelu Ferikovú Kremlovú, ktorá rozvíja firemné dobrovoľníctvo a koordinuje pomoc rodinám v núdzi. Dobrovoľníckou skupinou roka sa stal Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava, ktorý sa stará o približne 450 kilometrov cykloturistických trás.
Ocenenie za projekt získala piešťanská Polievka z lásky, ktorá už deväť rokov pomáha ľuďom bez domova a v núdzi. V kategórii podpora dobrovoľníctva uspela aj spoločnosť Stellantis Slovakia. Za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc ocenili Emíliu Potúčkovú, ktorá sa dobrovoľníctvu venuje 57 rokov. Mimoriadne ocenenie získal Lucián Kudrík za 13 rokov pomoci pri udržiavaní poriadku a komunikácii medzi políciou a komunitami v Piešťanoch.
Slávnostný večer sprevádzali videovizitky nominovaných a hudobné vystúpenie klaviristu a skladateľa Norberta Daniša. Laureáti si odniesli keramické srdcia, ktoré vytvorili deti zo Základnej umeleckej školy Makuki v Trnave.
Sedem krajských laureátov postúpi na národné oceňovanie Srdce na dlani, ktoré sa uskutoční v marci 2027 v Prešove.
„Srdce na dlani nie je len o odovzdávaní ocenení, ale aj o tom, aby sme si ako spoločnosť viac uvedomovali hodnotu dobrovoľníckej práce. Sme radi, že môžeme verejnosti priblížiť príbehy všetkých nominovaných a ukázať, koľko angažovaných ľudí máme v Trnavskom kraji,“ uviedla riaditeľka DCTK Zuzana Šujanová.
O laureátoch rozhodovala päťčlenná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry Trnavského kraja, Trnavskej univerzity, Nadácie Pontis a mesta Sereď. Udelila sedem ocenení v jednotlivých kategóriách a jedno mimoriadne ocenenie.
Ocenenie v kategórii dobrovoľník získal Rudolf Rokošný, ktorý sa približne 12 rokov venuje komunitnému životu v Trnave a podpore skateboardingu medzi deťmi a mládežou. Mladou dobrovoľníčkou roka sa stala Dorota Zacharová, študentka Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci, aktívna vo vzdelávaní a digitálnej bezpečnosti.
V kategórii koordinátor dobrovoľníkov ocenili Michaelu Ferikovú Kremlovú, ktorá rozvíja firemné dobrovoľníctvo a koordinuje pomoc rodinám v núdzi. Dobrovoľníckou skupinou roka sa stal Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava, ktorý sa stará o približne 450 kilometrov cykloturistických trás.
Ocenenie za projekt získala piešťanská Polievka z lásky, ktorá už deväť rokov pomáha ľuďom bez domova a v núdzi. V kategórii podpora dobrovoľníctva uspela aj spoločnosť Stellantis Slovakia. Za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc ocenili Emíliu Potúčkovú, ktorá sa dobrovoľníctvu venuje 57 rokov. Mimoriadne ocenenie získal Lucián Kudrík za 13 rokov pomoci pri udržiavaní poriadku a komunikácii medzi políciou a komunitami v Piešťanoch.
Slávnostný večer sprevádzali videovizitky nominovaných a hudobné vystúpenie klaviristu a skladateľa Norberta Daniša. Laureáti si odniesli keramické srdcia, ktoré vytvorili deti zo Základnej umeleckej školy Makuki v Trnave.
Sedem krajských laureátov postúpi na národné oceňovanie Srdce na dlani, ktoré sa uskutoční v marci 2027 v Prešove.