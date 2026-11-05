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V Galante otvorili výstavu venovanú priekopníkovi op-artu V.Vasarelymu

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Vasarely bol známy francúzsky maliar a grafik maďarského pôvodu.

Autor TASR
Galanta 5. novembra (TASR) - Vlastivedné múzeum v Galante otvorilo komornú výstavu pri príležitosti blížiaceho sa 120. výročia narodenia priekopníka op-artu Victora Vasarelyho. Ústredným prvkom expozície je originálna sieťotlač Zebra zo zbierkového fondu múzea. TASR o tom informovala kurátorka výstavy Judit Pukkai.

„Počas príprav nás navyše milo prekvapilo zistenie, že nádherné umelecké práce sa nachádzajú aj v súkromnom vlastníctve. Vďaka tomu sa táto výstava okrem nášho zbierkového predmetu obohatí aj o vzácne kúsky zapožičané zo súkromných zbierok,“ priblížila Pukkai.

Hlavným cieľom Vasarelyho celoživotného úsilia bolo sprístupniť umenie všetkým a oslobodiť ho z uzavretého sveta galérií. Kľúčom k naplneniu tejto demokratickej myšlienky sa stala sieťotlač (serigrafia).

Ide o grafickú techniku umožňujúcu vysokokvalitnú reprodukciu, vďaka ktorej sa jeho tvorba mohla dostať k širokej verejnosti pri zachovaní pôvodnej umeleckej hodnoty. S touto filozofiou úzko súvisí aj aktuálny výstavný projekt. Výstava bude otvorená do 28. novembra.

Vasarely bol známy francúzsky maliar a grafik maďarského pôvodu. Do dejín umenia vošiel ako predstaviteľ op-artu (pomocou geometrických prvkov sa vytvárala optická ilúzia) a kinetizmu (smer v modernom umení, ktorý sa snaží obohatiť tradičné postupy o dominantný prvok pohybu).
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