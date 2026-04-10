Piatok 10. apríl 2026Meniny má Igor
V Galante otvorili zrekonštruovanú časť neurologického oddelenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Na chodbách sú po novom inštalované držadlá, ktoré im pomáhajú pri pohybe či rehabilitácii.

Galanta 10. apríla (TASR) - Galantská nemocnica otvorila zrekonštruovanú časť neurologického oddelenia. Obnovené priestory a vybavenie prinášajú podľa nemocnice vyšší komfort pre pacientov a lepšie podmienky pre zdravotníkov. Celkové náklady na rekonštrukciu presiahli 350.000 eur a boli financované z vlastných zdrojov nemocnice. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú nemocnica v Galante patrí.

„Modernizácia neurologického oddelenia je súčasťou nášho dlhodobého úsilia systematicky zlepšovať prostredie a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici,“ povedala riaditeľka galantskej nemocnice Alexandra Pavlovičová. Nová časť oddelenia disponuje 20 lôžkami, pričom pacienti sú hospitalizovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách.

Na chodbách sú po novom inštalované držadlá, ktoré im pomáhajú pri pohybe či rehabilitácii. V intenzívnej časti vznikli nové boxy s modernými lôžkami, medicínskymi rampami a monitorovacou technikou. Pribudol takisto box pre infekčných pacientov a súčasťou vybavenia je aj prenosný ultrazvukový prístroj. „Celý priestor sme prispôsobili potrebám pacientov s obmedzenou mobilitou, čo výrazne uľahčuje ich každodenné fungovanie aj rehabilitáciu,“ dodal primár neurologického oddelenia nemocnice Oto Petrík.
