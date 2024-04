V Galante plánujú otvoriť Univerzitu tretieho veku EUBA

Galanta 1. apríla (TASR) - V Galante bude od jesene fungovať Univerzita tretieho veku (UTV). Na vzdelávanie seniorov sa podujala Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA), ktorá už v iných mestách Slovenska realizovala dvojročný študijný program Nikdy nie je neskoro začať niečo nové. Informovala o tom hovorkyňa galantskej radnice Mária Kilácskóová.



"Absolvovali sme úvodné rokovania so zástupcami univerzity, ktorá s projektom prichádza aj do miest, kde nie sú vysoké školy a kde nemôžu seniori študovať v mieste svojho bydliska," uviedla. Mesto má záujem o túto aktivitu pre svojich starších obyvateľov, podľa hovorkyne poskytne pre potreby UTV zasadačku na mestskom úrade so zázemím. "Okrem toho podporíme propagáciu projektu našimi dostupnými kanálmi, aby sa informácia o tejto možnosti rozšíriť si vedomosti dostala k čo najviac Galanťanom," doplnila Kilácskóová.



EUBA výučbu zabezpečuje prostredníctvom svojho Centra celoživotného vzdelávania EU v aktuálnom akademickom roku v Topoľčanoch, v Bratislave-Vajnoroch, Leviciach, Piešťanoch a v Partizánskom. Študijný systém je prispôsobený možnostiam starších študentov, rovnako ako aj podmienkam EUBA. Každý študijný odbor zahrňuje v jednom akademickom roku 14 vzdelávacích stretnutí vo forme prednášok, seminárov, cvičení, exkurzií či rozpravy.



Univerzita tretieho veku funguje v rámci Trnavského kraja už dlhodobo na Trnavskej univerzite a Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.