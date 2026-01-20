< sekcia Regióny
V Galante sa vlani narodilo 680 detí, dominovali mená Jakub a Sofia
Medzi chlapčenskými menami dominovalo meno Jakub, nasledovali Alex a Dominik.
Autor TASR
Galanta 20. januára (TASR) - V Nemocnici Penta Hospitals Galanta sa minulý rok uskutočnilo 678 pôrodov. Na svet prišlo 348 chlapcov a 332 dievčat. V nemocnici sa narodili dva páry dvojičiek. Počet novorodencov medziročne poklesol o 80 detí, čo odráža celoslovenský trend klesajúcej pôrodnosti, skonštatovalo vedenie nemocnice.
Medzi chlapčenskými menami dominovalo meno Jakub, nasledovali Alex a Dominik. K najčastejším dievčenským menám patrili Sofia, Mia a Laura.
Na pôrodnej sále galantskej nemocnice sa nachádzajú tri pôrodné izby, z ktorých dve sú nadštandardné. Medzi hlavné priority nemocnice v nasledujúcom období patrí vybudovanie ďalších nadštandardných izieb na oddelení šestonedelia, o ktoré je zo strany mamičiek veľký záujem.
