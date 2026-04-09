V Galante slávnostne otvoria zrekonštruovaný renesančný kaštieľ
Autor TASR
Galanta 9. apríla (TASR) - Zrekonštruovaný renesančný kaštieľ Esterházyovcov v Galante čaká v stredu 22. apríla slávnostné otvorenie. Celodenný program spojí históriu a kultúru s modernými prvkami interaktívneho vzdelávania. Informovala o tom hovorkyňa mesta Dominika Orbánová.
Podujatie je rozdelené do viacerých tematických blokov. „Dopoludnie bude patriť školám v rámci programu Renesancia naživo, kde sa deti prostredníctvom vystúpení historického súboru a komentovaných prehliadok prenesú do obdobia renesancie,“ ozrejmila. Popoludňajší program bude patriť širokej verejnosti a ponúkne pravidelné prehliadky kaštieľa, ukážky dobovej módy, hudbu a sprievodné aktivity.
„Vyvrcholením dňa bude oficiálna časť so slávnostným strihaním pásky pred znovuobnoveným renesančným kaštieľom,“ dodala. Nasledovať budú vernisáže výstav vrátane prezentácie porcelánu Herend a výstavy venovanej esterházyovskej móde. „Podujatie bude ukončené recepciou a symbolickým osvetlením fasády kaštieľa,“ doplnila Oránová.
Obnova zahŕňala rekonštrukciu fasády kaštieľa, modernizáciu technických rozvodov, obnovu sobášnej siene a vytvorenie náučného chodníka približujúceho históriu rodu Esterházyovcov. Súčasťou projektu nie sú len investície do infraštruktúry, ale aj rozvoj kultúrneho života.
Obnova kaštieľa je výsledkom cezhraničného projektu, ktorý Galanta realizovala v spolupráci s maďarským mestom Tata v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Projekt získal celkovú finančnú podporu vo výške 1,25 milióna eur, z toho na obnovu kaštieľa šlo 604.000 eur zo zdrojov EÚ a vyše 90.000 eur zo štátneho rozpočtu.
