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V Galante vznikne sieť nabíjacích staníc pre elektromobily
Nabíjacie stanice majú byť umiestnené vo viacerých lokalitách mesta.
Autor TASR
Galanta 8. júna (TASR) - V rámci projektu podporeného z plánu obnovy vznikne na území mesta Galanta sieť verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. Výška poskytnutého príspevku predstavuje 105.780 eur, informovala galantská radnica.
„Po úspešnom ukončení verejného obstarávania má mesto zabezpečeného dodávateľa, ktorý zrealizuje celý projekt od spracovania projektovej dokumentácie až po výstavbu a uvedenie nabíjacích staníc do prevádzky,“ priblížilo mesto.
V rámci projektu sa vybuduje deväť nabíjacích bodov na štandardné nabíjanie a jedna rýchlonabíjacia stanica. „Nová infraštruktúra prispeje k rozvoju elektromobility, zvýšeniu komfortu pre obyvateľov a návštevníkov mesta a zároveň podporí ekologickejšie formy dopravy,“ dodala samospráva.
Nabíjacie stanice majú byť umiestnené vo viacerých lokalitách mesta. Konkrétny zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta.
„Po úspešnom ukončení verejného obstarávania má mesto zabezpečeného dodávateľa, ktorý zrealizuje celý projekt od spracovania projektovej dokumentácie až po výstavbu a uvedenie nabíjacích staníc do prevádzky,“ priblížilo mesto.
V rámci projektu sa vybuduje deväť nabíjacích bodov na štandardné nabíjanie a jedna rýchlonabíjacia stanica. „Nová infraštruktúra prispeje k rozvoju elektromobility, zvýšeniu komfortu pre obyvateľov a návštevníkov mesta a zároveň podporí ekologickejšie formy dopravy,“ dodala samospráva.
Nabíjacie stanice majú byť umiestnené vo viacerých lokalitách mesta. Konkrétny zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta.