V Galante začne pracovať komisia pre kontrolu transparentnosti

Galanta 27. februára (TASR) - Komisia pre kontrolu transparentnosti by sa mala stať po utorkovom (28. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ) v Galante súčasťou samosprávnych orgánov mesta. Radnica prichádza s návrhom na jej konštituovanie a následne na voľbu členov z radov občanov. Vyplýva to z materiálov, ktoré zverejnila k rokovaniu MZ.



Nová komisia MZ má kontrolovať dodržiavanie zákonnosti postupu mesta v rôznych oblastiach, jej úlohou bude pomenovať nedostatky a navrhnúť riešenia na zlepšenie. Má ísť o prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, tiež predaj a prenájom majetku, rozpočet a zmluvy, dotácie a granty. Komisia bude sledovať aj transparentnosť v oblasti bytovej politiky a sociálnych zariadení, územného plánovania a investičných zámerov, má dohliadať aj na personálnu politiku a konflikt záujmov u predstaviteľov samosprávy.



V stanovenom termíne záujem o pôsobenie v danej komisii prejavilo 11 občanov, z nich by malo MZ zvoliť na obdobie rokov 2022 - 2026 siedmich.