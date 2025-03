V galantskom kaštieli otvoria výstavu akademického maliara J. Dolána

Galanta 31. marca (TASR) - V severnom krídle neogotického kaštieľa v Galante sa vo štvrtok 3. apríla uskutoční vernisáž autorskej výstavy akademického maliara Juraja Dolána pod názvom Vrstvenie - Kostkovci v historickom časopriestore. Výstava potrvá do 30. apríla. TASR o tom informovala Enikő Balogh z Turistickej informačnej kancelárie Galanta.



Dolán patrí medzi významných súčasných slovenských výtvarníkov. „Jeho tvorba prekračuje hranice tradičných disciplín a zahŕňa maľbu, sochu, objekty, multimediálne projekty a scénografiu,“ priblížila Balogh.



Vo svojich dielach spája rôzne materiály a médiá – od farieb cez priestor, zvuk, svetlo až po reálne predmety, ktoré umiestňuje do nových kontextov. „Jeho tvorba nesie symboliku kontrastných prvkov a historických odkazov. Výstava predstaví priestorové inštalácie a diela, v ktorých sa prelína minulosť so súčasnosťou,“ doplnila.