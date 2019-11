V galaprograme Nežná 30 sa predstavia študenti a umelci z kraja

Prešov 13. novembra (TASR) – Kľúčový dátum revolučných dní, 17. november, oslávi Prešovský samosprávny kraj (PSK) galaprogramom Nežná 30. Uskutoční sa na Veľkej scéne Divadle Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove vo štvrtok 14. novembra. V programe sa predstaví viac ako 100 študentov, pedagógov a umelcov z celého Prešovského kraja.



Ako pre TASR povedala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, pre mnohých Slovákov je 17. november 1989 jedným z najdôležitejších dátumov našej histórie.



"Znamenal začiatok konca totality na Slovensku a jeho prevrat v demokratickú spoločnosť. Nežnú revolúciu ako zosobnenie pádu komunistického režimu dodnes pripomínajú špecifické miesta, heslá, výroky, sľuby a piesne. Sú to však aj ľudia, ktorí prejavili odvahu bojovať za slobodu, v ktorej v súčasnosti žijeme," uviedla Ondriová.



Osudy týchto ľudí a okamihy zo 17. novembra znovu ožijú práve prostredníctvom galaprogramu Nežná 30.



"V podaní talentovaných mladých študentov a umelcov z Popradu, Sniny, Vranova nad Topľou, Medzilaboriec, Kežmarku, Levoče, Starej Ľubovne, Stropkova, Lipian, Humenného, Svidníka, Svitu i Spišskej Belej zaznejú silné slová a dodnes šírené mottá či rebelantské odkazy," priblížila Ondriová.



Ako povedala, nebudú chýbať ani známe piesne Karla Kryla, Roba Grigorova, Marty Kubišovej, Jara Filipa a skupiny Tublatanka.



"Ich originálne audiovizuálne spracovanie pod režisérskou taktovkou Tatiany Husárovej zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade sľubuje silný emotívny zážitok. Vyburcuje, vyvolá zimomriavky, no najmä poukáže na to, že sloboda a ľudské práva sú najväčšími hodnotami našej spoločnosti," dodala Ondriová.



Program venovaný kľúčovej udalosti našej novodobej histórie si na dopoludňajšej predpremiére v DJZ v Prešove budú môcť pozrieť študenti stredných škôl. Večerné predstavenie so začiatkom o 18.00 h je venované pozvaným hosťom a verejnosti.