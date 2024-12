V Galérii Foyer v Nitre prezentuje svoju tvorbu Katarína Jahnová

Nitra 12. decembra (TASR) - Dielami rôznorodých žánrov sa v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre prezentuje výtvarníčka Katarína Jahnová. Výstava Tušenie, ktorá v divadelnej Galérii Foyer potrvá do 26. januára 2025, je inšpirovaná nielen prírodným prostredím, ale i emotívnymi obrazmi zo života detí i samotnej výtvarníčky, informovala kurátorka výstavy Marta Hučková Kocianová.



Vo figurálnych kompozíciách prezentuje Jahnová i maľbu body artu. Modelmi sa pre ňu stali nielen dcéra a synovia. V portrétoch zobrazuje priateľov, susedov, ale i ľudí z ulice. V súčasnom období sa popri figurálnych kompozíciách, prírodných scenériách, zátišiach, architektonických, najmä nitrianskych námetoch venuje i zoomorným motívom.



Maliarka vkladá do svojich kompozícií všetky prežité momenty, útržky spomienok. Zobrazuje chvíle strávené s najmilšími - deťmi, priateľmi, ktorí sú súčasne pre ňu inšpiráciou a modelmi v zobrazovanej kompozícii. "Ozveny tónov prírodného prostredia v časovom rozpätí, možno chaoticky uložené v pamäti, číta, triedi, zobrazuje rutinnou maľbou štetca. Na ploche obrazu si vychutnáva silu lásky a životnej radosti," zhodnotila Hučková Kocianová.



Jahnová (1980) študovala v rokoch 1998-2001 na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2001 bola prijatá na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru maľby k profesorovi Danielovi Fischerovi, absolvovala v roku 2006.



Autorka samostatne vystavuje od roku 1999. Vystavuje individuálne i v rámci kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Jej diela sú súčasťou súkromných zbierok a zastúpenie má i v zbierke Nitrianskej galérie dielom Tunely. Autorka žije a tvorí v Dražovciach pri Nitre.