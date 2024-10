V Galérii Jána Koniarka je možné navštíviť dve výstavy B. Baláža

Trnava 6. októbra (TASR) - V Galérii Jána Koniarka (GJK) v Trnave je možné do 24. novembra navštíviť dve výstavy Blažeja Baláža. Jednu v Synagóge - centre súčasného umenia diela, ktorá prezentuje začiatky autorovej tvorby. Druhá v Koppelovej vile predstavuje výber autorových prác od roku 2018 po súčasnosť. Galéria o tom informuje na svojom webe.



Výstavný projekt s názvom NeNormal prezentuje v synagóge autorove diela spadajúce do 70. a 80. rokov minulého storočia. "Ide o obdobie bezprostredne nasledujúce po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v roku 1983, teda obdobie, ktoré spoločensky, umelecky a politicky spoluvytváralo jeho výtvarný jazyk a uvažovanie," priblížila galéria.



Zámerom výstavy však nie je snaha o historické doplnenie Balážovho diela o jeho rané, doteraz nevystavené maľby či pokus o spätné zhodnotenie začiatkov jeho tvorby. "Spoločným menovateľom vystavených prác je téma normalizácie, ktorej reflexia je v jeho diele neustále prítomná," doplnila GJK. Autorove texty sa ako memento nestability a jednorazového použitia ocitajú na použitom kartóne z rozobratých krabíc, či na recyklovaných papieroch najrozličnejšieho typu.



Výstava New Normal v Koppelovej vile zas odkazuje svojím názvom na pojem označujúci novozavedený status quo v spoločnosti či ekonomike, ktorý prichádza po krízovom období. Ide o výber autorových prác od roku 2018 po súčasnosť. "Historická pamäť a rozpamätávanie sa na udalosti, ktoré formovali nielen dejiny, ale aj osudy konkrétnych jednotlivcov sa v Balážovej tvorbe objavujú v rámci na prvý pohľad jednoducho čitateľných, no informačne vrstevnatých diel," dodáva galéria.



Baláž v súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako profesor. V posledných 30 rokoch vystavoval svoje diela v oblasti politického, environmentálneho, aktivistického, participatívneho a neo-konceptuálneho umenia. Získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení.