V Galérii Jána Koniarka otvoria výstavu laureátov Ceny Oskára Čepana
Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - V priestoroch Koppelovej vily trnavskej Galérie Jána Koniarka (GJK) v piatok 12. decembra slávnostne otvoria výstavu laureátov Ceny Oskára Čepana 2025 Nikoly Balberčákovej, Ráchel Jutky a Ľuboša Kotlára. Kolektívna výstava s názvom Nesúťažím v umení, ale vyhrávam potrvá do 1. marca 2026. Informovala o tom Rebecca Opravil z GJK.
„Všetkých troch spája záujem o afekty, emócie a pocity v rôznych odtieňoch a intenzitách akcelerovaných (ne)možnosťami úniku pred technológiami, túžba po nájdení spriaznenosti, istého druhu komunity, ktorá sa odráža aj v kolaboratívnom prístupe v ich tvorbe,“ priblížila Miroslava Urbanová, kurátorka výstavy a riaditeľka Nadácie - Centra súčasného umenia, ktorá súťaž organizuje.
Ako doplnila, Cene Oskára Čepana 2025 dominujú paradoxy, ktoré sú prítomné v rôznych formách, kontextoch a zámeroch. Do súťaže sa prihlásilo 51 umelcov. Portfóliá prihlásených prezentovali široký mediálny a tematický záber, často so silným dôrazom na spoluprácu. Posudzovala ich medzinárodná porota v zložení Piotr Sikora, Erin Li, Christina Li a Nathalie Angls.
Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Otvorenie výstavy laureátov tohto ročníka súťaže sa uskutoční v piatok 12. decembra o 19.00 h.
