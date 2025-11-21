< sekcia Regióny
V Galérii J.Kollára sprístupnia výstavu Umenie a krása reštaurovania
Výstava bude verejnosti prístupná od 5. decembra 2025 do 31. marca 2026.
Autor TASR
Banská Štiavnica 21. novembra (TASR) - Krásu a historickú hodnotu umeleckých diel aj náročnú prácu reštaurátorov priblíži verejnosti výstava s názvom Umenie a krása reštaurovania, ktorú sprístupnia v banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára. Ako informovalo Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici, vernisáž sa uskutoční 5. decembra o 16.00 h v galérii.
„Výstava predstavuje výber zreštaurovaných diel zo zbierky Umelecká história, jednej z najcennejších zbierok múzea,“ priblížilo múzeum s tým, že návštevníci uvidia jedinečné sakrálne a portrétne maľby z 18. až 20. storočia, reštaurované v rokoch 2023 - 2024 vďaka podpore Nadácie SPP, projektu Pomoc pre Galériu Jozefa Kollára a spolupráci s renomovanými slovenskými reštaurátormi.
Medzi vystavenými dielami sú neskorobarokové oltárne obrazy svätcov od neznámych domácich autorov z 18. storočia a obraz Madona s dieťaťom od Edmunda Gwerka. Výstava zahŕňa aj meštianske portréty z 19. a začiatku 20. storočia vrátane portrétu Júliusa Marschalka, významnej osobnosti Banskej Štiavnice. Návštevníci si budú môcť okrem hotových zreštaurovaných diel pozrieť aj fotodokumentáciu ich stavu pred zásahom a počas obnovy.
Výstava bude verejnosti prístupná od 5. decembra 2025 do 31. marca 2026.
„Výstava predstavuje výber zreštaurovaných diel zo zbierky Umelecká história, jednej z najcennejších zbierok múzea,“ priblížilo múzeum s tým, že návštevníci uvidia jedinečné sakrálne a portrétne maľby z 18. až 20. storočia, reštaurované v rokoch 2023 - 2024 vďaka podpore Nadácie SPP, projektu Pomoc pre Galériu Jozefa Kollára a spolupráci s renomovanými slovenskými reštaurátormi.
Medzi vystavenými dielami sú neskorobarokové oltárne obrazy svätcov od neznámych domácich autorov z 18. storočia a obraz Madona s dieťaťom od Edmunda Gwerka. Výstava zahŕňa aj meštianske portréty z 19. a začiatku 20. storočia vrátane portrétu Júliusa Marschalka, významnej osobnosti Banskej Štiavnice. Návštevníci si budú môcť okrem hotových zreštaurovaných diel pozrieť aj fotodokumentáciu ich stavu pred zásahom a počas obnovy.
Výstava bude verejnosti prístupná od 5. decembra 2025 do 31. marca 2026.