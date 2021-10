V Galérii mesta Bratislavy otvorili výstavu Kde sú ženy?

Bratislava 8. októbra (TASR) - Grafické diela ženských autoriek od polovice 17. storočia do polovice 19. storočia predstavuje výstava s názvom Kde sú ženy?. Otvorili ju vo štvrtok (7. 10.) v Galérii mesta Bratislavy (GMB) v Pálffyho paláci na Panskej.



Galéria uvádza, že v jej zbierke starej kresby a grafiky sa dnes nachádza viac ako desaťtisíc diel na papieri (kresby a grafiky) pochádzajúcich spred roka 1900. Len niekoľko desiatok z nich však tvoria práce, ktoré vyryli (fecit či sculpcit) alebo navrhli a nakreslili (pinxit či invenit) ženy. V minulosti neboli verejne prezentované, väčšina je tak dnes neznáma, stratená a neviditeľná.



Pomocou týchto diel chce GMB ponúknuť návštevníkom pohľad do spoločenského, sociálneho a politického prostredia rôznych krajín v rôznych časoch. Dozvedia sa niečo o postavení žien v dejinách umenia. Spoznajú príbehy a osudy konkrétnych žien a okolnosti objasní aj ich pôvod, umelecké školenie či ich uplatnenie v umeleckom svete.



Grafické listy sú vystavené spolu so súčasnou inštaláciou Prítomnosť neprítomnosti, neprítomnosť prítomnosti (Presence of Absence/Absence of Presence), ktorej autorkou je Kata Mach, umelkyňa zaoberajúca sa feministickými témami. "Kolekciu z vlastných zbierok sme doplnili výnimočnými grafickými prácami zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch či Turčianskej galérie v Martine," dodáva GMB.



Výstava potrvá do 9. januára 2022.