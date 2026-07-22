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V Galérii nadácie Slovak Press Photo otvorili výstavu Bod zlomu
Výstavný projekt prezentujúci práce vyše dvadsiatky autorov vychádza z predstavy o súčasnosti ako období zrýchlenej premeny, ktorú nemožno obsiahnuť jediným pohľadom, miestom ani časovým rámcom.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Bod zlomu je názov skupinovej výstavy, ktorú v stredu otvorili v bratislavskej Galérii Nadácie Slovak Press Photo. „Predstavuje súčasné autorské prístupy k vrstevnatej téme klimatickej krízy,“ uvádza organizátor výstavy s podtitulom Umenie v čase klimatickej krízy. Podieľajú sa na nej študenti a študentky z Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulty umení TUKE v Košiciach, Fakulty výtvarných umení VUT v Brne a Akadémie umení vo Varšave.
Výstavný projekt prezentujúci práce vyše dvadsiatky autorov vychádza z predstavy o súčasnosti ako období zrýchlenej premeny, ktorú nemožno obsiahnuť jediným pohľadom, miestom ani časovým rámcom. „Klimatická kríza tu tvorí širší horizont, v ktorom sa nanovo formulujú vzťahy medzi človekom, prostredím, technológiou, spoločnosťou a pamäťou,“ uvádza galéria k výstave s tým, že jej názov Bod zlomu odkazuje na následky, v ktorých sa zdanlivo pomalé, okrajové až neviditeľné procesy zviditeľňujú a stávajú sa hybnými silami. „Tento konflikt však nepredstavuje len kolaps či scenár definitívneho konca. Bod zlomu môže byť obratom v našom vnímaní, kedy sme bytostne konfrontovaní s potrebou kriticky prehodnotiť rolu jednotlivca aj spoločnosti,“ dodáva galéria k výstave v kurátorskej koncepcii Tomáša Rafu a Petry Wesserle.
Výstava potrvá do 31. augusta.
Výstavný projekt prezentujúci práce vyše dvadsiatky autorov vychádza z predstavy o súčasnosti ako období zrýchlenej premeny, ktorú nemožno obsiahnuť jediným pohľadom, miestom ani časovým rámcom. „Klimatická kríza tu tvorí širší horizont, v ktorom sa nanovo formulujú vzťahy medzi človekom, prostredím, technológiou, spoločnosťou a pamäťou,“ uvádza galéria k výstave s tým, že jej názov Bod zlomu odkazuje na následky, v ktorých sa zdanlivo pomalé, okrajové až neviditeľné procesy zviditeľňujú a stávajú sa hybnými silami. „Tento konflikt však nepredstavuje len kolaps či scenár definitívneho konca. Bod zlomu môže byť obratom v našom vnímaní, kedy sme bytostne konfrontovaní s potrebou kriticky prehodnotiť rolu jednotlivca aj spoločnosti,“ dodáva galéria k výstave v kurátorskej koncepcii Tomáša Rafu a Petry Wesserle.
Výstava potrvá do 31. augusta.