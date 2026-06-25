< sekcia Regióny
V Galérii Nedbalka je výstava Ašota Haasa Resonare
Ako ďalej približuje kurátor Michal Stolárik, súčasný výstavný projekt Resonare je koncipovaný ako intímne útočisko, ktoré sa vymaňuje z letného rytmu vonkajšieho sveta.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Súbor nových kinetických objektov, svetelných inštalácií a reliéfnych diel, v ktorých autor skúma vzťah medzi pohybom, svetlom a optickou ilúziou, predstavuje výstava Ašota Haasa Resonare. Inštalovaná je v bratislavskej Galérii Nedbalka do 4. októbra.
„Poníma tvorbu za posledné dva roky, je to spojenie vizuálu so svetlom a s tóninou, ktorá by vás mala troška odpútať od dnešného sveta a dať na iné myslenie,“ približuje Haas na sociálnej sieti nový výstavný projekt. Do Galérie Nedbalka sa vrátil 13 rokov po jeho samostatnej výstave Inside. „Výstava predstavuje návrat do priestoru, ktorý kedysi sám formoval ako autonómny vizuálny organizmus formou architektonického objektu - ústredného okrúhleho optického prvku deliaceho stále a dočasné expozície,“ pripomína galéria.
Ako ďalej približuje kurátor Michal Stolárik, súčasný výstavný projekt Resonare je koncipovaný ako intímne útočisko, ktoré sa vymaňuje z letného rytmu vonkajšieho sveta. „Temné, sústredené prostredie prerušujú svetelné akcenty, ktoré sa lámu, pulzujú a odrážajú v optických materiáloch. Chladné biele svetlo, rotácie a ambientná zvuková vrstva senzoricky pôsobia na zmysly a vťahujú nás do hry detailov a optických klamov, meniacich sa každým krokom,“ dodáva kurátor k výstave, na ktorej technologické inovácie a súčasný pohľad na možnosti umenia koexistujú spolu s históriou a dejinami umenia.
Ašot Haas je jedným z mála slovenských vizuálnych umelcov, ktorí tvoria objekty a inštalácie kombináciou skla, optického plexiskla, zrkadiel či rôznych kreatívnych materiálov. Výrazným elementom Haasovej tvorby je práca so svetlom a geometrickými princípmi. „Prirodzene nadväzuje na tradíciu op-artu, minimalizmu a geometrickej abstrakcie. V jeho dielach sa spája formálna repetícia, cit pre čisté, jednoduché a zároveň úderné - často symetrické - kompozície, ktoré pomocou svetla a optických ilúzií narúšajú stabilitu závesných či priestorových prác,“ približuje galéria tvorbu umelca.
Ašot Haas sa narodil v roku 1981 v Moskve, žije a pracuje v Bratislave. Štúdium absolvoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (VŠMU), kde v rokoch 2002 - 2007 postupne prešiel viacerými ateliérmi. V roku 2024 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie, v roku 2022 cenu Muse Creative Awards, v roku 2019 cenu ILDA Awards a v roku 2007 Cenu Galérie NOVA za sklo. Samostatne vystavoval v priestoroch viacerých domácich a zahraničných inštitúcií. Jeho diela sú zastúpené v mnohých súkromných a štátnych zbierkach.
„Poníma tvorbu za posledné dva roky, je to spojenie vizuálu so svetlom a s tóninou, ktorá by vás mala troška odpútať od dnešného sveta a dať na iné myslenie,“ približuje Haas na sociálnej sieti nový výstavný projekt. Do Galérie Nedbalka sa vrátil 13 rokov po jeho samostatnej výstave Inside. „Výstava predstavuje návrat do priestoru, ktorý kedysi sám formoval ako autonómny vizuálny organizmus formou architektonického objektu - ústredného okrúhleho optického prvku deliaceho stále a dočasné expozície,“ pripomína galéria.
Ako ďalej približuje kurátor Michal Stolárik, súčasný výstavný projekt Resonare je koncipovaný ako intímne útočisko, ktoré sa vymaňuje z letného rytmu vonkajšieho sveta. „Temné, sústredené prostredie prerušujú svetelné akcenty, ktoré sa lámu, pulzujú a odrážajú v optických materiáloch. Chladné biele svetlo, rotácie a ambientná zvuková vrstva senzoricky pôsobia na zmysly a vťahujú nás do hry detailov a optických klamov, meniacich sa každým krokom,“ dodáva kurátor k výstave, na ktorej technologické inovácie a súčasný pohľad na možnosti umenia koexistujú spolu s históriou a dejinami umenia.
Ašot Haas je jedným z mála slovenských vizuálnych umelcov, ktorí tvoria objekty a inštalácie kombináciou skla, optického plexiskla, zrkadiel či rôznych kreatívnych materiálov. Výrazným elementom Haasovej tvorby je práca so svetlom a geometrickými princípmi. „Prirodzene nadväzuje na tradíciu op-artu, minimalizmu a geometrickej abstrakcie. V jeho dielach sa spája formálna repetícia, cit pre čisté, jednoduché a zároveň úderné - často symetrické - kompozície, ktoré pomocou svetla a optických ilúzií narúšajú stabilitu závesných či priestorových prác,“ približuje galéria tvorbu umelca.
Ašot Haas sa narodil v roku 1981 v Moskve, žije a pracuje v Bratislave. Štúdium absolvoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (VŠMU), kde v rokoch 2002 - 2007 postupne prešiel viacerými ateliérmi. V roku 2024 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie, v roku 2022 cenu Muse Creative Awards, v roku 2019 cenu ILDA Awards a v roku 2007 Cenu Galérie NOVA za sklo. Samostatne vystavoval v priestoroch viacerých domácich a zahraničných inštitúcií. Jeho diela sú zastúpené v mnohých súkromných a štátnych zbierkach.