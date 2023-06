V Galérii Nedbalka vystavujú zátišia zo svojej zbierky

Bratislava 11. júna (TASR) – Výtvarní umelci prostredníctvom zátišia riešili aj duchovné problémy. Uvádza k svojej novej výstave Zátišia bratislavská Galéria Nedbalka. Tento týždeň sprístupnená výstava ponúka pohľad na vývoj slovenského výtvarného umenia 20. storočia prostredníctvom konkrétneho výtvarného žánru a predstavuje tvorbu 12 autorov a autoriek. "Každý z nich je jedinečný, no zároveň ovplyvnený širším európskym a užším stredoeurópskym kontextom," dodáva galéria moderného umenia.



Každoročne organizuje niekoľko výstav, cez ktoré návštevníkom predstavuje diela zo svojej zbierky, neprítomné v stálej expozícii. Aktuálne ponúka priaznivcom umenia pohľad na zátišie v kontexte slovenskej výtvarnej moderny. Predstavuje diela autorov, ktorí v 20. storočí svojou tvorbou významne prispeli k formovaniu umenia na Slovensku. "A ovplyvnili nasledujúce generácie," dodáva kurátorka výstavy Alexandra Kočišková.



Galéria pripomína, že história zátišia siaha až do antického Grécka. Na jeho označenie sa používali výrazy rhypografia alebo rhopografia. "Znamenali drobnosť, pričom druhý spomínaný výraz mal aj zosmiešňujúce konotácie. V porovnaní s ostatnými žánrami bolo zátišie dlhý čas považované za menejcenné s odôvodnením, že vyžaduje 'iba technickú zručnosť a často skĺzava až k dekorativizmu," hovorí kurátorka s tým, že zátišie napriek tomu poskytuje umelcovi veľkú slobodu, pretože nad všetkým, čo chce zobraziť, má plnú kontrolu. "Predmety si môže usporiadať a osvetliť ako len chce a navyše jeho dielo nie je závislé od trpezlivosti zobrazovanej osoby. Aj keď sa nám na prvý pohľad môže zdať, že zátišie má čisto opisný charakter, odráža sa v ňom aj sociálny a historický kontext a umelci prostredníctvom neho riešili aj duchovné problémy. V tomto prípade nadobúdajú zátišia symbolický rozmer," uzatvára galéria.



Výstava potrvá do 17. septembra.