V Galérii Schemnitz sa rozlúčia s výstavou venovanou korózii

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Ústredným motívom spoločnej výstavy Michala Machciníka a Natálie Šimonovej je podľa galeristov ich zdieľaný, systematický záujem o proces korózie a jeho produkty.

Autor TASR
Banská Štiavnica 28. novembra (TASR) - V banskoštiavnickej Galérii Schemnitz sa v sobotu (29. 11.) uskutoční komentovaná prehliadka výstavy Fragmenty z heuristiky korozívnych javov Michala Machciníka a Natálie Šimonovej. Informovala o tom Galéria Schemnitz.

Spolu s kurátorom výstavy Adamom Korcsmárosom a autorkou Natáliou Šimonovou prevedú galeristi návštevníkov fenoménom korózie a zároveň sa rozlúčia s končiacou výstavou, ktorú môže verejnosť navštíviť ešte do 1. decembra.

Ústredným motívom spoločnej výstavy Michala Machciníka a Natálie Šimonovej je podľa galeristov ich zdieľaný, systematický záujem o proces korózie a jeho produkty - od využívania materiálnej podoby hrdze až po reflexiu a skúmanie samotného fyzikálno-chemického procesu.

„Hoci Šimonová pracuje predovšetkým v médiu maľby a Machciníkovo východisko je sochárske, pre oboch je príznačný presah medzi rôznymi médiami, ktorý často smeruje k intermediálnym či priestorovým inštaláciám,“ priblížila galéria.
