Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Regióny

V Galérii Umelka otvorili výstavu poľského maliara S. Piedziejewského

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstava potrvá do 5. júna.

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - V bratislavskej Galérii Umelka sa vo štvrtok konala vernisáž Sylwester Piedziejewski - Nález. „Je rozprávaním o procese objavovania emócií, svetla, priestoru a vzťahu človeka k prírode i vlastnému vnútornému prežívaniu,“ približuje galéria výstavu poľského maliara. Dodáva, že názov „Nález“ môžu milovníci výtvarného umenia chápať ako pokus priblížiť sa k jemným stavom citlivosti, ktoré sa odhaľujú prostredníctvom farby, štruktúry a maliarskeho gesta.

Piedziejewského najnovšie obrazy prezentované na výstave sa sústreďujú na otázky farby, priestoru, svetla a maliarskej hmoty. „Povrchy plátien sú budované vrstvene a vytvárajú napätie medzi transparentnosťou a hustotou farby, pokojom a dynamikou, tichom a expresiou. Dôležitú úlohu tu zohráva faktúra a intuitívne gesto, ktoré dielam dodávajú organický a živý charakter,“ uvádza galéria k výstave v kurátorskej koncepcii Miroslava Lewandowského.

„Hoci sú diela abstraktné, cítite v nich ozveny krajiny, pamäť miesta a organický rytmus prírody. Každé plátno ponúka vlastný príbeh, ktorý dotvoríte vy - svojím pohľadom a vlastnou citlivosťou,“ opisuje tvorbu výtvarníka Poľský inštitút v Bratislave na sociálnej sieti.

Sylwester Piedziejewski je poľský výtvarník a pedagóg Akadémie výtvarných umení vo Varšave, najväčšej a najstaršej umeleckej školy v Poľsku. Dlhé roky rozvíja svoj vlastný jazyk maliarskej abstrakcie. „Jeho tvorba vyrastá z pozorovania prírody a premenlivosti svetla, no nesmeruje k doslovnému zobrazovaniu reality. Autor vytvára kompozície vyvolávajúce asociácie s krajinou, pamäťou miesta či emocionálnym prežívaním priestoru,“ dodáva galéria.

Výstava potrvá do 5. júna.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy