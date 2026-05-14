< sekcia Regióny
V Galérii Umelka otvorili výstavu poľského maliara S. Piedziejewského
Výstava potrvá do 5. júna.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - V bratislavskej Galérii Umelka sa vo štvrtok konala vernisáž Sylwester Piedziejewski - Nález. „Je rozprávaním o procese objavovania emócií, svetla, priestoru a vzťahu človeka k prírode i vlastnému vnútornému prežívaniu,“ približuje galéria výstavu poľského maliara. Dodáva, že názov „Nález“ môžu milovníci výtvarného umenia chápať ako pokus priblížiť sa k jemným stavom citlivosti, ktoré sa odhaľujú prostredníctvom farby, štruktúry a maliarskeho gesta.
Piedziejewského najnovšie obrazy prezentované na výstave sa sústreďujú na otázky farby, priestoru, svetla a maliarskej hmoty. „Povrchy plátien sú budované vrstvene a vytvárajú napätie medzi transparentnosťou a hustotou farby, pokojom a dynamikou, tichom a expresiou. Dôležitú úlohu tu zohráva faktúra a intuitívne gesto, ktoré dielam dodávajú organický a živý charakter,“ uvádza galéria k výstave v kurátorskej koncepcii Miroslava Lewandowského.
„Hoci sú diela abstraktné, cítite v nich ozveny krajiny, pamäť miesta a organický rytmus prírody. Každé plátno ponúka vlastný príbeh, ktorý dotvoríte vy - svojím pohľadom a vlastnou citlivosťou,“ opisuje tvorbu výtvarníka Poľský inštitút v Bratislave na sociálnej sieti.
Sylwester Piedziejewski je poľský výtvarník a pedagóg Akadémie výtvarných umení vo Varšave, najväčšej a najstaršej umeleckej školy v Poľsku. Dlhé roky rozvíja svoj vlastný jazyk maliarskej abstrakcie. „Jeho tvorba vyrastá z pozorovania prírody a premenlivosti svetla, no nesmeruje k doslovnému zobrazovaniu reality. Autor vytvára kompozície vyvolávajúce asociácie s krajinou, pamäťou miesta či emocionálnym prežívaním priestoru,“ dodáva galéria.
Výstava potrvá do 5. júna.
Piedziejewského najnovšie obrazy prezentované na výstave sa sústreďujú na otázky farby, priestoru, svetla a maliarskej hmoty. „Povrchy plátien sú budované vrstvene a vytvárajú napätie medzi transparentnosťou a hustotou farby, pokojom a dynamikou, tichom a expresiou. Dôležitú úlohu tu zohráva faktúra a intuitívne gesto, ktoré dielam dodávajú organický a živý charakter,“ uvádza galéria k výstave v kurátorskej koncepcii Miroslava Lewandowského.
„Hoci sú diela abstraktné, cítite v nich ozveny krajiny, pamäť miesta a organický rytmus prírody. Každé plátno ponúka vlastný príbeh, ktorý dotvoríte vy - svojím pohľadom a vlastnou citlivosťou,“ opisuje tvorbu výtvarníka Poľský inštitút v Bratislave na sociálnej sieti.
Sylwester Piedziejewski je poľský výtvarník a pedagóg Akadémie výtvarných umení vo Varšave, najväčšej a najstaršej umeleckej školy v Poľsku. Dlhé roky rozvíja svoj vlastný jazyk maliarskej abstrakcie. „Jeho tvorba vyrastá z pozorovania prírody a premenlivosti svetla, no nesmeruje k doslovnému zobrazovaniu reality. Autor vytvára kompozície vyvolávajúce asociácie s krajinou, pamäťou miesta či emocionálnym prežívaním priestoru,“ dodáva galéria.
Výstava potrvá do 5. júna.