V Galérii Umelka sa budú opäť dražiť umelecké diela na pomoc rodinám

Bratislava 28. novembra (TASR) - V Galérii Umelka v Bratislave sa vo štvrtok večer koná jesenná charitatívna aukcia asociácie APPA. Tentoraz je v ponuke 66 umeleckých diel od 49 slovenských autorov. Výťažkom z aukcie poputuje na podporu rodín, v ktorých žije dieťa alebo dospelý so zdravotným znevýhodnením.



"Aukcia je príležitosťou nielen pre zberateľov umenia, ale aj spôsobom, ako spájať umenie s charitou. Každý nákup umeleckého diela prispieva k zlepšeniu života tých, ktorí to najviac potrebujú," hovorí predsedníčka APPA Miriam Juhanesovičová.



Získané financie pomôžu šiestim vybraným rodinám z Klubu APPA, ktoré sa starajú o členov so špeciálnymi potrebami. Tieto rodiny sa každodenne stretávajú s náročnými výzvami a potrebujú finančnú podporu pri zabezpečovaní špeciálnych terapií, pomôcok a rehabilitácií. Medzi podporenými sú napríklad takmer dvojročný Samko a 12-ročný Jožko, ktorí potrebujú liečbu kmeňovými bunkami, či štvorročný Vladko, päťročný Dominik a 15-ročný Viliam, ktorí potrebujú rehabilitácie. Rovnako tak 48-ročný Ján, ktorému by uľahčil a skvalitnil život elektrický vozík.



Aukcia má dve fázy. Prvá, online aukcia sa začala 22. novembra na webovej stránke www.aukcia.appa.sk. Záujemcovia mohli dražiť vybrané diela do 27. novembra. Tento online formát umožňuje podporu dobročinných aktivít aj tým, ktorí nemôžu prísť osobne. Živá akcia sa koná 28. novembra. Súčasťou projektu bola aj výstava daných diel.



Charitatívna aukcia patrí k najstarším projektom APPA a už 14 rokov spája umenie a pomoc rodinám v núdzi. Za ten čas sa asociácii podarilo vyzbierať takmer 352.000 eur, ktoré pomohli 89 rodinám so zdravotným znevýhodnením. Doteraz sa dražilo 573 diel.