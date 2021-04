V trnavskej Galérii Výklad vystavuje Otis Laubert

Trnava 28. apríla (TASR) – Bez vernisáže, ale možno s júnovou finisážou, ak to umožnia protipandemické opatrenia, sa uskutoční výstava známeho slovenského výtvarníka Otisa Lauberta v Trnave. Galéria súčasného umenia Výklad od stredy otvára jeho Kníhkupectvo Laubert, v ktorom umelec predstavuje knižné bestsellery z vlastnej dielne. Informovala o tom kurátorka výstavy Annamária Juhásová.



"Otis Laubert (nar. 1946) pristupuje ku knihe s rovnakou úctou, ako k ostatným vzácnym kultúrnym fenoménom – píli, reže, vŕta, oblieva, zväzuje, zošíva a, ako inak, vylepšuje vkladaním cudzích predmetov. To, čo znie ako hrubá deštrukcia, je však nevyhnutným postupom k vytvoreniu objektov plných jemného humoru a laubertovskej poetiky každodennosti," uviedla kurátorka.



Milovníci klasickej literatúry môžu oceniť Laubertov Dlhý román, fajnšmekri knižnú edíciu s názvom Toto čítať bola lahôdka. Teoretikov umenia môže zaujať dielo Prvá monografia Mondriana na Slovensku. "Pre nerozhodných ponúkame Farebnú aj Obyčajnú väzbu, pre estétov dokonca Se zlatou ořízkou. Z povinnej literatúry Dejiny českého divadla či Ilustrovaný Shakespeare. Niektoré tituly sú Prešpikované ilustráciami, v iných, ako sa niekedy stáva, Ilustrácia prevýšila obsah. Pre praktickejších máme v ponuke Cestovnú a Vkladnú knižku, pre nepraktických príručku Všetok svoj voľný čas venujem knihe," opísala výstavu kurátorka. Nad všetkým stojí autorov odkaz Tieto knihy nepožičiavam. Výstava potrvá do 5. júna.



Otis Laubert študoval v rokoch 1961 až 1965 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave odbor rezbárstvo. Vystavoval v Mattress Factory v Pittsburghu, Slovenskej národnej galérii, Národní galerii v Prahe, Galérii Sonia Rosso v Toríne, Milano Flash Art Show, Pulse New York, Pulse Miami, Galérii 19, SPACE Gallery a ďalších. Je držiteľom ceny Nadácie Tatra banky za výtvarné umenie za rok 2015.



Netradičný výstavný priestor Galéria Výklad sa nachádza na pešej zóne Trnavy na Hlavnej 10, je otvorený nonstop. Používa nevyužívané výklady v jednom z mestských objektov, ktoré dávajú výtvarníkom možnosť realizovať sa predovšetkým prostredníctvom site-specific projektov. Potenciálni “návštevníci” majú tak možnosť zoznámiť sa so súčasným umením aj mimo tradičný inštitucionálny rámec kamenných galérií. Aktuálny projekt, ako aj chod galérie na rok 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.