V Gánovciach vypúšťajú do atmosféry dvakrát denne balón s rádiosondou

Gánovce 22. marca (TASR) - Spod Tatier vypúšťajú do atmosféry dvakrát denne špeciálny meteorologický balón spolu s rádiosondou. Počas dňa otvorených dverí na pracovisku Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach pri Poprade mohli toto meranie v piatok na poludnie vidieť naživo desiatky detí z okolitých škôl. Vedúca tamojšieho Aerologického a radiačného centra Anna Pribullová priblížila, že takto získavajú údaje o teplote, tlaku a vlhkosti vzduchu a tiež charakteristike vetra.



"Získavame ich z rádiosondy každú sekundu. Balón je voľne vetrom nesená sústava a počas stúpania atmosférou monitorujeme všetky základné meteorologické prvky. Rádiosonda je od balóna vzdialená asi desať metrov, aby balón netienil a zároveň nedošlo k jeho poškodeniu," vysvetlila Pribullová. Zozbierané údaje sú podľa nej dôležité prioritne pre leteckú dopravu, pretože na ich základe sa tvoria výškové mapy. Bez dát by nemohla vzniknúť ani predpoveď počasia. Sonda musí byť vypustená vždy načas, o polnoci a napoludnie, aby sa zozbierané údaje dostali čo najskôr do medzinárodnej výmeny dát. Tieto merania sa začali ešte počas druhej svetovej vojny na popradskom letisku. V roku 1977 sa presunuli do Gánoviec, aby orografia Vysokých Tatier neovplyvňovala let celej sústavy cez atmosféru.



Počas piatkového dňa otvorených dverí sa mohli návštevníci oboznámiť aj s tým, ako spolu súvisí celkový ozón a slnečný ultrafialový index, prečo je dôležitý monitoring aerosólov a tiež, ako sa mení klíma v okolí Popradu. "Klimatická zmena bola aj nosnou témou tohto ročníka. Snažili sme sa prezentovať možnosti, ako obmedziť jej prejavy. Pod Tatrami sme tento rok zaznamenali extrému situáciu, od začiatku roka sme namerali veľmi vysoké teploty. Vo februári bola veľmi vysoká odchýlka od normálu, a to o viac ako šesť stupňov," upozornila Pribullová. Vysoké namerané hodnoty zaznamenali na pozemnej meteorologickej stanici, ale aj prostredníctvom aerologických meraní. Oteplenie sa tak prejavilo aj vo veľkých výškach atmosféry.



"Naša stanica je špeciálna, venujeme sa meraniam najmä vo vyšších vrstvách atmosféry, ako jediní na Slovensku meriame celkový atmosférický ozón a odtiaľto sa vydáva tzv. ozónové spravodajstvo. Asi desať rokov monitorujeme aerosóly, ktoré sa k nám dostávajú diaľkovým prenosom. Vďaka tomu sme sa mohli dozvedieť, že na Slovensku je saharský prach alebo sopečný aerosól," priblížila Pribullová. V Gánovciach je zároveň národné radiačné centrum s meraním charakteristík slnečného žiarenia.