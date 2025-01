V Gbeľanoch sa bude konať miestne referendum

Gbeľany 10. januára (TASR) - V obci Gbeľany v okrese Žilina sa v sobotu (11. 1.) uskutoční miestne referendum, v ktorom obyvatelia obce môžu vyjadriť svoj súhlas s pokračovaním individuálnej bytovej výstavby (IBV) v oblasti Hrby II. Hlasovacie lístky v referende budú môcť odovzdávať od 7.00 do 20.00 h v miestnom kultúrnom dome.



O vyhlásení referenda rozhodli obecní poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva. "Referendum bolo vyhlásené s vierou, že sa občania budú chcieť zúčastniť na rozhodovaní o dlhodobom smerovaní obce. Dúfame, že referendum bude úspešné, aby aj v budúcnosti bolo zvykom, že sa pri zásadných otázkach môžu konať ďalšie referendá, ako to vidíme vo vyspelých krajinách," uviedol na sociálnej sieti starosta Jozef Martinček.



Investor navrhuje dva varianty pokračovania IBV, pričom oba počítajú s výstavbou viac ako 150 rodinných domov. "V obci Gbeľany je aktuálne približne 500 rodinných domov. S takýmto nárastom výstavby sa nárazovo zvýši počet obyvateľov. To na jednej strane môže priniesť mierne zvýšenie rozpočtu obce, ale na druhej strane si bude musieť obec poradiť s rozšírením kapacít vybavenosti obce, a to hlavne materskej školy a základnej školy, čo už dnes predstavuje veľký problém," poznamenal Martinček.



Upozornil, že na základe predošlých skúseností s investorom pri prvej etape IBV spolu s nepripravenosťou vybavenosti obce nepočítali v novopripravovanom územnom pláne s ďalšou výstavbou v tejto lokalite. "Pevne veríme, že na referendum prídu vyjadriť svoj názor nielen tí, ktorí o problematike vedia, ale aj tí, ktorí sa o probléme dozvedajú prvýkrát, pretože takáto možnosť je jedna z hlavných výsad demokratickej spoločnosti," dodal starosta obce Gbeľany.