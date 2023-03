V Gbeloch dosiahla miera triedenia v roku 2022 úroveň 45,85 percenta

Gbely 2. marca (TASR) - Miera triedenia za rok 2022 dosiahla úroveň 45,85 percenta, čo predstavuje zvýšenie o 5,4 percenta. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Pre mesto to znamená, že od 1. marca do 29. februára 2024 bude platiť štátu za každú uloženú tonu odpadu na skládku sadzbu vo výške 18 eur. "Spoločným úsilím sa podarilo oproti minulému roku zvýšiť mieru triedenia. Niežeby to bolo málo, ale ešte stále končí v popolniciach veľa odpadu. Na každého občana to vychádza približne 228 kilogramov za rok," uviedlo mesto.



Najväčšie vyprodukované množstvo medzi vytriedeným odpadom v tonách bolo zo železa a ocele. Celkom takmer 300 ton, čo je takmer o 25 ton tohto odpadu viac ako rok predtým. Druhou najväčšou položkou je drevo okrem konárov, kde bolo množstvo odpadu 249 ton, čo je o 45 ton viac ako v roku 2021.



Celkovo bolo vytriedeného odpadu 1134,50 tony, čo je o 164 ton viac ako v roku 2021. Nevytriedeného odpadu, ktorý skončil na skládke, mali v roku 2022 v meste 2474 ton, čo je o 75 ton viac ako rok predtým. Uloženého odpadu na skládke bolo v Gbeloch 54,15 percenta.