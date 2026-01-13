< sekcia Regióny
V Gbeloch otvorili mestskú políciu, aktuálne má troch zamestnancov
Proces zriaďovania MsP trval približne šesť mesiacov a bol podľa Jahodku administratívne aj odborne náročný.
Autor TASR
Gbely 13. januára (TASR) - V meste Gbely v okrese Skalica vo štvrtok (8. 1.) slávnostne otvorili mestskú políciu (MsP), ktorá začala oficiálne pôsobiť od 1. januára. Jej cieľom je najmä prevencia, dostupnosť a viditeľnosť v meste. Aktuálne má troch zamestnancov, pracovná doba bude pohyblivá, prispôsobená potrebám mesta a aktuálnej situácii v teréne. TASR to uviedol primátor mesta Martin Jahodka.
Zriadenie mestskej polície považuje za dôležitý krok k zvýšeniu bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a zlepšeniu komunikácie s obyvateľmi. „Umožní nám rýchlejšie riešiť lokálne problémy priamo v teréne,“ doplnil. Náčelníkom je aktuálne Ján Vlk. „Budúcnosť ukáže, či bude potrebné tento počet navyšovať alebo či bude MsP schopná plniť svoje úlohy efektívne aj v tomto zložení,“ informoval.
Proces zriaďovania MsP trval približne šesť mesiacov a bol podľa Jahodku administratívne aj odborne náročný. Zahŕňal prípravu všeobecne záväzného nariadenia, štatútu mestskej polície, úpravy organizačného a pracovného poriadku, ako aj nastavenie systému pracovného času.
Mestská polícia podľa primátora obyvateľom dlhodobo chýbala, pričom podnetov na jej zriadenie pribúdalo. Mestské zastupiteľstvo o jej vzniku rozhodlo vlani v septembri. Samospráva na tento účel využila účelovo viazanú dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 50.000 eur, ďalších približne 10.000 eur poskytlo mesto z vlastných zdrojov. Celkové náklady na zriadenie MsP tak dosiahli približne 60.000 eur.
Tieto náklady nezahŕňajú mzdové výdavky a prevádzkovú réžiu, ktoré budú od roku 2026 hradené z rozpočtu mesta. Mestská polícia je organizačnou zložkou mesta a v zmysle zákona o obecnej polícii spadá priamo pod primátora.
