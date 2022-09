V Gbeloch postavili novú telocvičňu pri strednej škole

Gbely 10. septembra (TASR) – Novú telocvičňu pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Gbeloch, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, sprístupnili v piatok (9. 9.).



Moderné športovisko bude slúžiť študentom strednej školy, ako aj obyvateľom mesta a okolitých obcí. "V roku 2018 sme sľúbili, že v Gbeloch postavíme novú telocvičňu. O tejto žiadanej a potrebnej investícii sa hovorilo viac ako 70 rokov. Vzniklo nové, moderné a multifunkčné športovisko s kvalitným vybavením a zázemím. V napĺňaní plánu na výstavbu a rekonštrukciu 13 športovísk za viac ako sedem miliónov eur nekončíme. Sme tesne pred dokončením telocvične v Dunajskej Strede a ďalšia vznikne v Senici," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Na mieste telocvične som bol, ešte keď sa budovali betónové základy a zdalo sa mi, že bude menších rozmerov. Výsledok je však nad očakávanie a na strednú školu je to jedna z najkrajších telocviční, v akých som bol. Výhodou je presvetlenie a nízka energetická náročnosť, ktorá je v tejto dobe obzvlášť dôležitá," uviedol pre TASR štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár.



Krajská samospráva začala stavať telocvičňu na začiatku februára 2021. Všetky stavebné práce boli ukončené začiatkom júla 2022. "TTSK do nich investoval 880.000 eur. Telocvičňa je multifunkčná a súčasťou nového športoviska sú sociálne zariadenia, moderné šatne a športové vybavenie," doplnil Viskupič.



"Telocvičňa bola veľmi potrebná, pretože sme museli hodiny telesnej výchovy absolvovať v prenajatej telocvični. To nebolo komfortné ani časovo efektívne. Som presvedčený, že nová športová hala bude naplno využívaná a zatraktívni štúdium na našej škole," povedal riaditeľ školy Róbert Nagy.