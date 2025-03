V Gelnici chcú obnoviť historické banské dielo Krížová štôlňa

Gelnica 25. marca (TASR) - Obnova historických banských pamiatok a ich sprístupnenie verejnosti je hlavným cieľom projektu Kolesovňa na šachte Krížová Gelnica. V rámci prvej etapy dôjde k vyčisteniu, sprístupneniu bane a vykonaniu banského prieskumu potrebného na získanie údajov a povolení na realizáciu tej ďalšej. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) Lenka Vargová Jurková.



Sumou 50.000 eur projekt podporil Košický samosprávny kraj, a to prostredníctvom grantového programu Terra Incognita, ktorého sprostredkovateľským orgánom je KOCR KRT. Zrealizovaný má byť do konca októbra. "Predmetom projektu je záchrana a obnova historického objektu starého banského diela štôlňa Krížová, jeho sprístupnenie a zabezpečenie stability starého banského diela s cieľom bezpečného spriechodnenia objektu pre kultúrno-výchovné, študijné účely a iné, pre prehliadkové možnosti verejnosti a školských výchovných zariadení," spresnila Vargová Jurková.



Charakteristické pre sprístupnenie banského diela Krížová je podľa nej prezentovanie unikátneho banského čerpacieho stroja, ktorý funguje na princípe dvoch obojsmerných kolies. Obe majú priemer po desať metrov. "Dimenzie takéhoto banského stroja umiestneného v banskom diele sú jedinečné a obdobný stroj bol vybudovaný okrem Gelnice iba na Striebornej Bani v rakúskom meste Schwaz," dodala.



Autori projektu chcú prezentovaním stroja poukázať na význam banských jazier v Turzovskej doline, ktoré boli vybudované na pohon tohto zariadenia. Prívod vody do banského diela bol riešený vodnou štôlňou, ktorej pozostatky sú v banskom diele zachované. "Ide o dôležitý doklad pracovných postupov našich predkov v kontexte s ďalšími informáciami o histórii baníctva v okolí Gelnice, v nadväznosti na vybudované a budované náučné chodníky a banské pamiatky, čo súvisí s rozvojom turistiky v meste a okrese Gelnica," doplnila KOCR KRT.