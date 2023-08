Gelnica 10. augusta (TASR) - V Gelnici majú po rokoch pribudnúť nové mestské byty. Vzniknúť by mali na mieste bývalého úradu práce na Sídlisku SNP. Ako radnica informuje na sociálnej sieti, primátor Dušan Tomaško si vo štvrtok prevzal kľúče od tohto objektu z rúk zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Po zbúraní budovy by sa stavebné práce na novej bytovke mali začať najneskôr do dvoch rokov.



Mestu sa v tomto roku podarilo získať do vlastníctva objekt aj s priľahlým pozemkom. "Práve na tejto parcele by mal vyrásť úplne nový bytový dom a rovnako aj nové parkovacie miesta, ktorých je v tejto časti Gelnice nedostatok," uvádza s tým, že doteraz bytovú výstavbu brzdil predovšetkým nedostatok vhodných a pripravených lokalít.



Areál kúpilo mesto od rezortu za necelých 14.000 eur. "MPSVR po viac ako siedmich rokoch rokovaní napokon akceptovalo, že táto transakcia má za cieľ poskytovanie všeobecne prospešných služieb, čím sme z mestského rozpočtu ušetrili viac ako 125.000 eur," dodáva.



Primátor pripomenul, že nedostatok bytov je dlhodobým problémom mesta. Podľa neho sa pokles počtu obyvateľov Gelnice podarí zvrátiť len výstavbou nových bytov a vytváraním pracovných príležitostí. "Verím, že Gelnica sa bude v tomto smere aj naďalej rozvíjať a ďalšie možnosti pre nové bývanie budú postupne pribúdať. Už na septembrovom zasadaní mestského zastupiteľstva by sme mali schváliť nový územný plán, na ktorom sme pracovali skoro dva roky, čím vzniknú nové lokality na individuálnu a bytovú výstavbu," doplnil Tomaško.