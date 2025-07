Gelnica po búrke vyhlásila mimoriadnu situáciu,Svidník po nej upratuje

Gelnica 7. júla (TASR) - V meste Gelnica vyhlásili v pondelok podvečer následkom počasia mimoriadnu situáciu. „Na zimnom štadióne po dnešnej mimoriadne silnej búrke, ktorá spôsobila značné škody, práve začal zasadať krízový štáb. Prosíme občanov, aby zdokumentovali rozsah následkov výčinov počasia v ich okolí a fotografie pridávali do komentárov,“ informovalo mesto na sociálnej sieti.



Extrémne počasie so silným vetrom spôsobilo na mnohých miestach na východe Slovenska škody, vietor lámal stromy, došlo aj k strhnutiu striech domov.





Vo Svidníku aktuálne odstraňujú následky búrky





Vo Svidníku aktuálne odstraňujú následky búrky, ktorá sa prehnala mestom.



"Čelili sme búrke, aká tu dlho nebola. Najväčšie škody sú zatiaľ na verejnej zeleni a zisťujeme aj ďalšie škody. Sme v teréne, dobrovoľní hasiči mesta, mestská polícia a Technické služby mesta Svidník. Pracujeme na zisťovaní a priebežnom odstraňovaní škôd, samozrejme aj s profesionálnymi hasičmi. Zdá sa, že búrka ustala, takže verím, že to pôjde teraz rýchlejšie, aj to zistenie, že čo sa vlastne stalo," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová a doplnila, že v celom meste je výpadok elektrického prúdu.



"Zatiaľ neevidujeme zvýšenú hladinu vôd, takže toto je tá lepšia správa v tej biede celej, ale stromy, konáre polámané sú po celom meste," skonštatovala primátorka.



Škody na budovách nateraz neevidujú, budú to podľa nej zisťovať. Rovnako predpokladajú, že ľudia budú mať škody, nakoľko niektoré stromy spadli na zaparkované vozidlá.