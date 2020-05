V Gelnici pokračujú v obnove ciest a chodníkov,vymeniť chcú aj rozvody

Gelnica 27. mája (TASR) – Mesto Gelnica pokračuje v rekonštrukcii a údržbe komunikácií, pripravuje aj obnovu zastaraných rozvodov tepla. Pre TASR to povedal primátor Dušan Tomaško.



Ako pripomenul, obnova miestnych komunikácií či vytvorenie parkovacích miest boli hlavnými prioritami, ktoré si stanovili po vlaňajšom prijatí úveru vo výške jedného milióna eur. Niektoré z plánovaných projektov podľa jeho slov už zrealizovali. „Momentálne sa uskutočňuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest Medená a Kováčska a tiež na parkovisko na Záhradnej ulici a Sídlisku SNP. Ukončili sme verejné obstarávanie na opravu chodníkov na Tehelnej ulici a už realizujeme práce na Záhradnej,“ spresnil primátor.



Okrem peňazí z úveru vyčlenili na opravu ciest a chodníkov v tohtoročnom rozpočte sumu približne 300.000 eur. Uchádzajú sa aj o finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest a chodníkov na uliciach Športová, Sídlisko SNP, Staré Mesto, Nemocničná až po rímskokatolícky kostol. „Okrem toho je v tomto projekte zahrnutá aj cesta celého Sídliska SNP,“ priblížil.



Víťaz ďalšieho verejného obstarávania aktuálne pracuje na projektovej dokumentácii tepelného hospodárstva. Keď sa na základe nej dozvedia predpokladané náklady na realizáciu obnovy, určia, ktorá zo šiestich vetiev je v súčasnosti najrizikovejšia a najporuchovejšia. Ako dodal, vyplynie to z analýzy Správy domov Gelnica, ktorú robia za posledné dva roky. „Sadneme si k tomu s projektantmi, finančníkmi a zamestnancami správy domov, ktorá má na starosti tepelné hospodárstvo. Určíme si, ktorú vetvu je potrebné zrekonštruovať ako prvú. Predpokladám, že to bude prelom poruchovosti, ale aj finančných nákladov, ktoré na to budeme musieť vynaložiť,“ doplnil Tomaško.



Mesto v prvom štvrťroku ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Slovenskej ulici a zastrešilo obe telocvične na základnej škole, momentálne prechádzajú kolaudačným konaním. Gelnica sa okrem iného uchádza aj o dotáciu na rekonštrukciu strechy baníckeho múzea či rozšírenie banského skanzenu o klopačku.