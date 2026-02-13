< sekcia Regióny
V Gelnici začali s výstavbou bytového domu
V bytovom dome bude celkovo 22 bytových jednotiek.
Autor TASR
Gelnica 13. februára (TASR) - V Gelnici začali v týchto dňoch s výstavbou nového bytového domu na Sídlisku SNP. Mesto predpokladá, že noví nájomcovia sa doň budú môcť nasťahovať už v priebehu tohto, najneskôr začiatkom budúceho roka. Informuje o tom na sociálnej sieti.
V bytovom dome bude celkovo 22 bytových jednotiek. Pôjde o jedno-, dvoj- a trojizbové byty. Po dostavbe ich bude prenajímať občanom. „Byty sa budú udeľovať transparentne v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta, podľa poradia v poradovníku žiadateľov a po splnení podmienok stanovených štátom,“ pripomína s tým, že v okolí vznikne aj približne 50 parkovacích miest a nové detské ihrisko.
Mesto predtým pre TASR uviedlo, že nová bytovka by mala stáť takmer tri milióny eur. Peniaze na výstavbu získalo zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
„Som nesmierne rád, že bytová výstavba v Gelnici po dlhých rokoch ožila. Okrem tohto bloku plánujeme ešte postaviť ďalší na Športovej ulici,“ pripomenul primátor Dušan Tomaško.
Občanov bývajúcich v okolí stavby na Sídlisku SNP zároveň prosí o trpezlivosť počas stavebných prác, keď je v okolí viac znečistenia a hluku.
