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V Gemerskej Hôrke obnovili takmer dva kilometre ciest
Obnovené komunikácie slúžia všetkým obyvateľom obce vrátane najmenej 270 ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žijú na dotknutých uliciach.
Autor TASR
Gemerská Hôrka 23. novembra (TASR) - V obci Gemerská Hôrka v okrese Rožňava zrekonštruovali takmer dva kilometre miestnych komunikácií. Projekt zahŕňal obnovu vozoviek, chodníkov aj odstavných plôch. Ako TASR informovali z Úradu vlády (ÚV) SR, na modernizáciu 12 ulíc alebo ich častí získala samospráva z Programu Slovensko viac ako 905.000 eur.
Technický stav miestnych komunikácií bol podľa ÚV dlhodobo nevyhovujúci, na niektorých úsekoch až havarijný. Rekonštrukcia má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zlepšeniu dostupnosti škôl, obchodov, pošty či zastávok verejnej dopravy. „Na opravu tejto cesty obyvatelia čakali dlhých 50 rokov. Vďaka podpore Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu vlády SR sa nám podarilo získať potrebné finančné prostriedky a konečne ju dať do poriadku,“ uviedol starosta obce Gejza Milko.
Obnovené komunikácie slúžia všetkým obyvateľom obce vrátane najmenej 270 ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žijú na dotknutých uliciach. „Niekedy sa o projektoch hovorí, akoby boli určené výlučne Rómom. V Gemerskej Hôrke však obnovujeme takmer dva kilometre ciest, ktoré slúžia celej obci. Podporujeme tak rozvoj celého územia a zlepšujeme podmienky pre všetkých jeho obyvateľov. Práve takéto projekty a výsledky ukazujú, že naša práca má zmysel a prináša skutočnú pomoc,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Obnova komunikácií je jedným z ôsmich projektov, na ktoré obec získala podporu z Programu Slovensko v celkovej hodnote približne 4,7 milióna eur. Dva projekty sú už ukončené, pri ďalších šiestich boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Investície smerujú aj do budovania zberného dvora, obnovy chodníkov, školskej infraštruktúry, nájomného bývania či miestnych občianskych a preventívnych služieb.
Technický stav miestnych komunikácií bol podľa ÚV dlhodobo nevyhovujúci, na niektorých úsekoch až havarijný. Rekonštrukcia má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zlepšeniu dostupnosti škôl, obchodov, pošty či zastávok verejnej dopravy. „Na opravu tejto cesty obyvatelia čakali dlhých 50 rokov. Vďaka podpore Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu vlády SR sa nám podarilo získať potrebné finančné prostriedky a konečne ju dať do poriadku,“ uviedol starosta obce Gejza Milko.
Obnovené komunikácie slúžia všetkým obyvateľom obce vrátane najmenej 270 ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žijú na dotknutých uliciach. „Niekedy sa o projektoch hovorí, akoby boli určené výlučne Rómom. V Gemerskej Hôrke však obnovujeme takmer dva kilometre ciest, ktoré slúžia celej obci. Podporujeme tak rozvoj celého územia a zlepšujeme podmienky pre všetkých jeho obyvateľov. Práve takéto projekty a výsledky ukazujú, že naša práca má zmysel a prináša skutočnú pomoc,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Obnova komunikácií je jedným z ôsmich projektov, na ktoré obec získala podporu z Programu Slovensko v celkovej hodnote približne 4,7 milióna eur. Dva projekty sú už ukončené, pri ďalších šiestich boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Investície smerujú aj do budovania zberného dvora, obnovy chodníkov, školskej infraštruktúry, nájomného bývania či miestnych občianskych a preventívnych služieb.