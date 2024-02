V Gemerskej knižnici budú môcť čitatelia na Valentína darovať knihy

Rožňava 12. februára (TASR) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila pre čitateľov viacero valentínskych aktivít. Sviatok zamilovaných knižnica spojí aj s Medzinárodným dňom darovania knihy, pre páry je tiež pripravené zvýhodnené členské. TASR o tom za rožňavskú knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.



Medzinárodný deň darovania knihy pripadá rovnako ako sviatok zamilovaných na 14. februára, knižnica v Rožňave preto verejnosti v tento deň ponúka možnosť darovať nové či použité knihy, ktoré sú však v dobrom a zachovalom stave. "Výzva smeruje k tým, ktorí majú doma prečítané knihy, ku ktorým sa už viac nevrátia. Pracovníci sú pripravení v tento deň, tak ako aj po minulé roky nielen od darcov knihy prijať, ale aj darovať. Či už jednotlivcom alebo kolektívu," priblížila Bachňáková.



Oslavy dňa svätého Valentína do strednej a východnej Európy prenikli výraznejšie až v 90. rokoch minulého storočia, v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského budú na čitateľov v stredu (14. 2.) čakať viaceré aktivity. "Návštevníci knižnice si môžu prísť k nám v rámci podujatí Knižnica rukami zhotoviť Valentínku, pohľadnicu či ľúbostný odkaz pre svoju milovanú osobu. Taktiež bude pripravená romantická literatúra aj s témou lásky," priblížila pracovníčka knižnice Miriama Tóthová.



Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave sa ako inštitúcia Košického samosprávneho kraja zapojí aj do krajskej iniciatívy pripravenej príležitosti sviatku zamilovaných a Národného týždňa manželstva. V knižniciach bude od stredy (14. 2.) do nedele (18. 2.) platiť pre páry zvýhodnené členské, pričom jeden z dvojice bude mať členské zdarma. Ponuka platí pre všetky dvojice vrátane rodiča s dieťaťom.