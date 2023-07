V Gemerskej Polome platí druhý stupeň povodňovej aktivity

Gemerská Poloma 3. júla (TASR) - V obci Gemerská Poloma v okrese Rožňava platí po nedeľňajšej (2. 7.) prívalovej povodni druhý stupeň povodňovej aktivity. Po výdatnom daždi došlo aj k vybreženiu Súľovského potoka, povodeň však zasiahla najmä extravilán obce. Pre TASR to uviedla starostka Lillian Bronďošová.



Ako samospráva informovala na svojej oficiálnej webovej stránke, voda v nedeľu zaplavila miestne komunikácie a ohrozovala i majetok občanov. Obec preto v popoludňajších hodinách vyhlasovala tretí stupeň povodňovej aktivity, neskôr ho znížili na druhý.



"Zisťujeme ešte škody, týka sa to hlavne extravilánu. Obec našťastie nebola až tak zasiahnutá ako pred štyrmi rokmi, keď nás zastihla supercela," skonštatovala pre TASR starostka. Ako dodala, povodeň poškodila aj cestu druhej triedy vedúcu do okresu Spišská Nová Ves, ktorá bola pre nánosy bahna a kameňov úplne neprejazdná.