V Gemerskej Polome skúmajú nehodu lietadla z roku 1944

Gemerská Poloma 31. decembra (TASR) - V obci Gemerská Poloma v okrese Rožňava v tomto období skúmajú nehodu lietadla s povstaleckými vojakmi z roku 1944. Nešťastie prežili len traja z 15 pasažierov, udalosti plánujú venovať tlačenú publikáciu i webovú stránku. Poskladať ucelený príbeh vrátane osudov preživších môžu pomôcť i obyvatelia obce a okolia. Pre TASR to uviedol Adrian Gallo, ktorý sa výskumom leteckej nehody zaoberá.



K leteckej nehode pri Gemerskej Polome došlo 16. októbra 1944, obec sa v tom čase nazývala Veľká Poloma. Na blízkom vrchu Flós sa zrútilo sovietske vojenské lietadlo, ktoré prevážalo príslušníkov Československej paradesantnej brigády. Na pomoc Slovenskému národnému povstaniu (SNP) smerovali z Poľského letiska Jasionky neďaleko Rzeszowa, pristáť mali na letisku Tri Duby na Sliači.



"Za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok a v dôsledku straty orientácie v teréne však lietadlo narazilo do stromov a zrútilo sa. Túto tragédiu neprežilo šesť členov posádky lietadla, z 15 pasažierov nehodu prežili iba traja. Ostatní umreli na mieste alebo neskôr na následky zranení po prevoze do vojenskej povstaleckej nemocnice v meste Dobšiná," priblížil Gallo.



Od leteckej havárie pri Gemerskej Polome uplynulo tento rok 80 rokov. Podľa Galla informácie o nešťastí nie sú úplné a pre absenciu priamych svedkov vznikajú rôzne dohady a polopravdy. Udalosť sa preto s pomocou historických dokumentov a svedectiev rozhodol podrobne preskúmať. "Je to pátranie po 80 rokov starých informáciách a preto je nutné spolupracovať s historikmi, odborníkmi na letecký most počas SNP či vojenskými a civilnými archívmi nielen u nás, ale aj v zahraničí," dodal Gallo s tým, že niektoré informácie sú dostupné aj v odbornej literatúre.



Cieľom časovo náročného výskumu má byť sprístupnenie informácií o leteckom nešťastí na Gemeri širokej verejnosti. Autor chce príbeh pádu lietadla a jeho pasažierov spracovať v tlačenej publikácii, pripravuje sa však aj samostatná internetová stránka. Pri výskume môže pomôcť aj verejnosť, občania obce či okolia, ktorí môžu disponovať informáciami, dokumentami, fotkami či spomienkami od svojich predkov.



"Každý detail môže pomôcť pri zdokumentovaní tejto udalosti. Je dôležité, aby aj mladá generácia ale aj tie nasledujúce vedeli, čo sa počas SNP udialo v blízkosti ich obce," uviedol Gallo.