V Gemersko-malohontskom múzeu je výstava venovaná oceneným kostolom
Autor TASR
Rimavská Sobota 26. mája (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote počas uplynulého víkendu otvorili výstavu s názvom Gotická cesta - Európske dedičstvo. Návštevníkom predstaví 12 stredovekých sakrálnych objektov z Gemera a Malohontu, ktoré boli spolu so svojimi vzácnymi freskami ocenené Značkou Európske dedičstvo. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.
Výstava v rimavskosobotskom múzeu má za cieľ predstaviť návštevníkom fenomén Gotickej cesty, kultúrno-turistickej trasy, ktorá spája stredoveké sakrálne dedičstvo v regiónoch Gemer a Malohont. Výstava sa zameriava na 12 gotických kostolov v obciach Plešivec, Štítnik, Koceľovce, Ochtiná, Chyžné, Rákoš, Kameňany, Šivetice, Rimavské Brezovo, Kyjatice, Kraskovo a Rimavská Baňa, ktoré v roku 2022 získali titul Európske dedičstvo.
„Exponátovú náplň výstavy tvoria predmety a hnuteľné pamiatky z jednotlivých objektov, ktoré sú v správe cirkevných zborov. Návštevníci tak majú možnosť vidieť aj predmety, ktoré nie sú bežne viditeľné pri návšteve pamiatky. Jednotlivé objekty chceme predstaviť naprieč dejinnými etapami, čiže okrem stredovekej vrstvy prezentujeme aj neskoršie umelecko-historické slohy, ktoré zanechali výraznú stopu na pamiatkach,“ priblížila Tóth.
Rimavskosobotské múzeum verí, že aktuálna výstava motivuje verejnosť aj k priamej návšteve stredovekých kostolov v regiónoch Gemer a Malohont. Výstava bude v GMM prístupná počas celej letnej sezóny, a to do 20. septembra, jej súčasťou budú aj tvorivé víkendy, komentované prehliadky s odborným výkladom, tvorivé dielne či exkurzie.
Výstava venovaná sakrálnym pamiatkam regiónu je koncipovaná ako dvojjazyčná a vznikla v spolupráci so združením Gotická cesta. Záštitu nad výstavou prevzal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
