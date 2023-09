V Gemersko-malohontskom múzeu otvoria výstavu formou módnej prehliadky

Rimavská Sobota 16. septembra (TASR) - V priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote otvoria výstavu formou módnej prehliadky. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Éva Kerényi.



Dodala, že vernisáž bude v utorok (19. 9.) o 16.00 h a prezentovať budú modely Melindy Molnár-Madarász. Navrhla ich na základe tradičných ľudových motívov Gemera. "V nich preberá nielen dekoratívne umenie starých ľudových krojov, ale aj ich štruktúru, jedinečnosť a hodnotu," objasnila. Spomenula, že podujatie bude v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Výstava v priestoroch GMM bude trvať do konca decembra tohto roka.



V múzeu sa už naplno rozbehli stavebné práce v rámci projektu revitalizácie hlavného vstupu do inštitúcie. Vďaka dotácii z európskych zdrojov vznikne i nové návštevnícke centrum, projekt by mal byť dokončený v novembri. Na revitalizáciu hlavného vstupu získalo GMM z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 90.000 eur. Počas trvania stavebných prác platia pre návštevníkov múzea i obmedzenia.



GMM bolo založené 3. septembra 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum sa od svojho založenia venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu. Vo svojom fonde v súčasnosti eviduje viac ako 106.000 zbierkových predmetov.