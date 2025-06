V Gemersko-malohontskom múzeu predstavia knihu o K. Wirtschafterovej

Rimavská Sobota 3. júna (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote v utorok popoludní predstavia novú publikáciu Oľgy Bodorovej s názvom Spomienky Kornélie Wirtschafterovej. Kniha približuje osud židovskej ženy z Tornale, ktorá počas druhej svetovej vojny prežila štyri koncentračné tábory. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.



Publikácia bývalej riaditeľky GMM je autentickou výpoveďou maďarskej Židovky Kornélie Wirtschafterovej, ktorá sa narodila v roku 1926 v meste Tornaľa. Spolu s bratom a rodičmi sa v roku 1938 presťahovali do Rimavskej Soboty, kde im v tom čase začali život komplikovať protižidovské zákony. Fungovanie rodiny sa následne od základov zmenilo po Viedenskej arbitráži a vypuknutí druhej svetovej vojny.



„Kornélia síce mohla ďalej navštevovať gymnázium, no jej príbuzní a celá židovská komunita stratili svoje základné ľudské práva. Na jar 1944 im pribudla na rukáve kabáta žltá páska, neskôr žltá Dávidova hviezda. Kornéliinho otca odviedli do pracovného tábora a brat Zoltán narukoval do armády. Kornélia sa spolu s matkou ocitla v zbernom tábore, v gete v Rimavskej Sobote. Štvorizbový byt v centre mesta museli nedobrovoľne opustiť. Keď sa doň Kornélia chcela neskôr po vojne vrátiť, patril už cudzím ľuďom,“ priblížilo múzeum.



Do životov členov rodiny sa hlboko zapísali aj deportácie a transporty Židov. Odvlečení boli najskôr do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. „Mladé dievča vzápätí prežilo útrapy ďalších troch koncentračných táborov Bergen-Belsen, Duderstadt a Terezín. Vrátane pochodu smrti z Duderstadtu do Terezína,“ dodalo GMM.



Prezentácia knihy Spomienky Kornélie Wirtschafterovej sa spolu s besedou s autorkou v GMM uskutoční v utorok o 16.00 h. Publikáciu o živote Kornélie Wirtschafterovej si budú môcť záujemcovia zakúpiť aj priamo na mieste.