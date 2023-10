V Gemerskom múzeu vystavujú zbierku zadymovanej keramiky z 19.storočia

Rimavská Sobota 4. októbra (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote vystavujú počas októbra zbierku zadymovanej keramiky z 19. storočia. Takzvaný čierny riad získalo múzeum v prvej polovici 20. storočia od významných meštianskych rimavskosobotských rodín. TASR o tom informovala etnologička múzea Ľudmila Pulišová.



Zadymovaná keramika je tmavosivo až čierno sfarbená keramika zhotovená bez úpravy črepu glazúrou alebo farbením, pri jej vypaľovaní v poľnej peci sa využíva najmä drevo s vysokým obsahom živice. Metódou sa výrazne znižuje vodopriepustnosť surového keramického črepu, v súčasnosti tento druh keramiky slúži najmä ako dekorácia.



"Zadymovaná keramika sa páli iba raz, pričom v peci naukladané výrobky sa úplne rozžeravia. Nakoniec sa priloží veľké množstvo dreva a celá pec sa vzduchotesne upchá. Vnútri pece sa spotrebuje kyslík, drevo iba tlie a produkuje veľa dymu. Povrch keramiky nasaje sadze a dym a vznikne tak zafarbenie čiernej, oceľovo sivej alebo hnedej farby," priblížila Pulišová. Ako dodala, takto vyrobená keramika sa vypaľuje 12 hodín a z pece sa vyťahuje po približne 48 hodinách.



Zbierku zadymovanej keramiky v GMM tvorí celkom 11 kusov predmetov, ktoré múzeum získalo od meštianskych rodín v rokoch 1907 až 1938. Hrnce, taniere, krčah či vázy boli vyrobené v 19. storočí, najstarší kúsok je datovaný do roku 1801.



Zadymovanú keramiku môže verejnosť obdivovať v priestoroch múzea do konca októbra. Turistickú sezónu GMM ukončilo 30. septembra, od aktuálneho mesiaca je tak inštitúcia otvorená v utorok až piatok od 9.00 do 17.00 h a počas víkendov od 9.00 do 17.00 h.