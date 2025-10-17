< sekcia Regióny
V Giraltovciach odhalili Pamätník obetiam holokaustu
Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy fotografií Yuriho Dojča, významného fotografa s koreňmi v Humennom, dnes žijúceho v Kanade.
Autor TASR
Giraltovce 17. októbra (TASR) - Pamätník obetiam holokaustu odhalili v piatok v centre Giraltoviec. Aktom vzdali prítomní hold 351 deportovaným obyvateľom židovskej komunity, ktorá pred druhou svetovou vojnou tvorila takmer pätinu obyvateľov mesta. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia Zväzu židovských náboženských obcí, hostia zo zahraničia vrátane potomkov giraltovských Židov a predstavitelia samosprávy.
„Išlo nám o to, aby sme na tie zverstvá, ktoré sa odohrali v rokoch 1942 až 1945, nezabudli, a keďže istým spôsobom aj my kresťania sme participovali na tom, aj keď nie priamo, ale boli sme pozorovateľmi, tak cieľom vybudovania pamätníka bolo to, aby sme sa istým spôsobom aj ospravedlnili židovskej komunite, ktorá tu kedysi žila,“ uviedol predseda občianskeho združenia Angel Peter Kimák Fejko.
Autorom projektu pamätníka je Jaroslav Križánek ml. Na doske pamätníka sú vytesané mená všetkých židovských rodín, ktoré v meste žili do roku 1942.
„Môj starý otec tu v Giraltovciach pôsobil ako notár. Ani jeho vzdelanie, ani česť, ani ľudskosť ho nezachránili pred zlobou, ktorá zachvátila svet. Z tohto mesta bol deportovaný do Osvienčimu a odtiaľ sa nikdy nevrátil. Dnes tu stojím nielen ako jeho potomok, ale aj ako svedok pamäti. Nech je tento pamätník miestom, kde sa skrúšené srdce premieňa na odhodlanie a je aj výzvou, aby sme nikdy nedovolili, aby sa história opakovala,“ povedal vo svojom príhovore kancelár Židovskej náboženskej obce Prešov Peter Chudý.
„Dnešný deň je symbolom našej úcty a pokory, no je aj záväzkom voči minulosti, ale aj voči budúcnosti, aby naše deti vyrastali vo svete, kde sa nikto nebude musieť báť pre to, kým je, kde sa budú pamätníky stavať nie ako výstraha pred tragédiou, ale ako dôkaz ľudskosti a spolupatričnosti,“ uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Pavol Tchurík.
Podľa Giraltovčana Jozefa Dojča pamätníkom chceli miestnym obyvateľom pripomenúť, že v centre mesta žila významná komunita, ktorú tvorilo takmer 450 Židov. „Z nich 351 bolo odvlečených do Osvienčimu a vrátilo sa 51, čiže 300 ľudí nemá svoj hrob. Pamätník by mohol Giraltovčanom, ktorí sa prejdú po tej aleji, ich pripomenúť,“ priblížil Dojč, ktorého mama prežila holokaust.
Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy fotografií Yuriho Dojča, významného fotografa s koreňmi v Humennom, dnes žijúceho v Kanade. Vyvrcholením programu bola slávnostná akadémia Shalom, Giraltovce, ktorú pripravili žiaci miestneho gymnázia v spolupráci so základnou umeleckou školou.
