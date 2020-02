V Girovciach sú voľby spoločenskou udalosťou

Girovce 29. februára (TASR) – Pre 51 oprávnených voličov v obci Girovce sú voľby spoločenskou udalosťou, tvrdí starostka Jana Lešková. Tretinu hlasovacích lístkov, ktoré okrsková volebná komisia v jednej z najmenších obcí Vranovského okresu do 19.00 h vydala, vhodili do volebnej urny chatári.



"Svojím spôsobom to je spoločenská udalosť. Je to stretnutie ľudí v komisii, pretože sem príde väčšina cudzích z rôznych dedín, čo sa tu postretávajú. A takisto pre ľudí, čo sem prídu voliť. Stretnú sa tu bývalí spolužiaci alebo prídu na to, že ich rodinní príslušníci sú starí známi," opísala pre TASR volebnú atmosféru v Girovciach starostka, ktorá 15-člennej volebnej komisii zároveň zabezpečuje funkciu zapisovateľky.



Spomedzi 29 obytných domov v obci obývajú tretinu chatári. "Ako na svojich ich tu čakáme," dodala s tým, že ako obvykle aj dnes prišli voliť ráno. Predsedníčka komisie Daniela Reváková doplnila, že najviac domácich očakávajú večer. "Stále je to tak, že večer je najviac ľudí, od tej 18.00 h do 20.00 h," uviedla s tým, že najmladším voličom v obci je prvovolič, najstaršia je 86-ročná pani. Počas sobotného dňa navštívili s volebnou urnou piatich voličov v domácnostiach, traja Girovčania požiadali o vydanie hlasovacieho preukazu.